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La ‘calabrese’ Errigo vince ancora: oro nel fioretto ai campionati Europei

La schermitrice di origini di Condofuri conquista a Torun il titolo europeo nel fioretto, battendo 15-14 la russa Shanaeva: ora l'obiettivo è Rio

22 Giugno 2016 - 18:14 | di Pasquale Romano

Arianna Errigo con la medaglia ai Campionati del Mondo di Kazan, luglio 2014

Kazan, 19 luglio 2014 Campionati del Mondo V Giornata FIORETTO nella foto: ARIANNA ERRIGO foto Augusto BIzzi

La schermidrice italiana Arianna Errigo ha vinto l’oro ai campionati Europei di scherma,  in corso a Torun in Polonia. E’ l’ennesimo successo per la campionessa di origini reggine, già vincitrice di diversi titoli, tra i quali i titoli mondiali del 2013 e 2014 e l’argento ai Giochi di Londra 2012. L’azzurra ha battuto in finale la russa Aida Shanaeva con il punteggio di 15-14.

“E’ il titolo che mancava nella mia bacheca. Sembrava che questo titolo non dovesse arrivare mai. Provo una grande soddisfazione. Quello di oggi -ha dichiarato pensando alle prossime olimpiadi- è un risultato che  mi dà grande fiducia in vista di Rio. Affronterò le settimane che mi dividono dalle olimpiadi con grande carica”.

Sul 14-14, nella decisiva finale contro la russa Shanaeva, è arrivata la stoccata decisiva dell’azzurra, punto che è valso il titolo continentale: “Nel finale ho provato un pizzico di timore. Sul 14-14 mi sono chiesta: lo vuoi quest’oro? La risposta me la sono data da sola nel punto successivo”.

Cresciuta a Monza ma di origini reggine (precisamente di Condofuri) la Errigo nel 2012 è tornata in Calabria per ricevere la cittadinanza onoraria. “Qui mi sento a casa, ringrazio tutti per essere venuti. Torno spesso in Calabria, mia nonna e mia mamma sono di Condofuri. Ho un bel rapporto con gli amici del posto, le medaglie e i successi non mi hanno cambiato”.

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