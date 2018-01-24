Formazione, valori e un lavoro anche all'estero: il Comando Militare Esercito Calabria avvia un ciclo di incontri informativi dalle scuole di Catanzaro

Formazione qualificata, valori, tradizioni senso di appartenenza e la possibilità di un lavoro dinamico, sia in Italia che all’ estero, sono le opportunità proposte oggi dall’ Esercito Italiano ai giovani calabresi attraverso una serie di conferenze di orientamento svolte nelle scuole medie/superiori calabresi.

Il primo incontro a Catanzaro il 24 gennaio

Questi incontri inizieranno il 24 gennaio alle ore 11:00 presso Aula Magna dell’ Istituto Tecnico Industriale “E. SCALFARO” di Catanzaro, il Comandante del Comando Militare Esercito “ Calabria” Colonnello Giovanni ROSSITTO avvierà la campagna informativa illustrando, agli studenti, un percorso formativo e professionale con un ventaglio di scelte molto ampio e diversificato.

Nel difficile contesto in cui versa il mondo del lavoro l’opportunità è ancor più interessante considerando la possibilità, offerta da alcuni concorsi, di conseguire al termine dei vari percorsi lauree magistrali e di 1° livello ottenendo un’ adeguata retribuzione.

VFP1: la porta d’accesso alla vita militare

Il percorso con il maggior numero di posti a livello nazionale è quello del Volontario in Ferma Prefissata di 1 anno (VFP1) che di fatto è la porta d’ accesso alla vita militare. Al termine dell’anno di ferma, tramite protocolli d’Intesa tra il Ministero della Difesa ed Enti Pubblici, i Volontari che decidono di non proseguire la vita militare possono utilizzare dei percorsi formativi privilegiati per inserirsi nel mondo del lavoro.

Oltre al concorso VFP1 sono disponibili altre soluzioni che consentono l’ inserimento nella Forza Armata passando per l’ Accademia Militare di Modena o la scuola Allievi Marescialli Viterbo dove al termine del loro iter formativo è possibile conseguire , come abbiamo detto, il diploma di laurea Magistrale o quello laurea di 1° livello.

La riunione pertanto apre un ciclo di conferenze svolte su tutto il territorio calabrese che oltre ad essere condotte dal personale del Comando Militare Esercito “ Calabria” saranno effettuate anche da Info Team del 1° Reggimento Bersaglieri “La Marmora” di Cosenza e del 2° Rgt. AVES “Sirio” di Lamezia Terme .