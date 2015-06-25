Estate 2015: osate e divertitevi… purchè ci siano le frange

di Fabiola Picone – Dalle passerelle degli stilisti più famosi alle grandi catene low cost vi è una cosa che sicuramente non può sfuggire: nell’armadio di una donna, per questa estate 2015 , non può mancare un accessorio con le frange.

Le frange tornano con Il grande Gatsby

E’ nel 2013 che la moda delle frange si espande a macchia d’olio con l’uscita dell’attesissimo film Il Grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald ambientato nei c.d anni ruggenti, periodo importante per le donne non solo per l’emancipazione lavorativa ma anche per la possibilità di osare nel campo della moda.

Lo splendido personaggio di Daisy Buchanan, e le scene dello stesso film raffiguranti sfarzo , lusso , sfrenatezza e festa ci fanno fare un tuffo nel passato , e ciò riporta alla mente i primi abiti con le frange di perline , stoffa , paillettes, risalenti agli anni 20 quando le donne con le loro mise ballavano a ritmo di charleston.

Le frange rappresentano sicuramente un elemento che arricchisce e caratterizza l’outfit , donando quella personalità che di certo non passa inosservata .

Si possono creare diversi look di tendenza, dal tocco elegante ispirandosi allo stile Gatsby oppure più giornalieri scegliendo uno stile bohémien , più ribelle e originale.

Tessuti e capi: le frange oggi

Oggi , le ritroviamo su qualsiasi tessuto, come pelle, cuoio e suede, e su qualsiasi capo d’abbigliamento, dalle giacche, alle gonne, alle t-shirt, per poi concludere con gli accessori a cui la donna non può di certo rinunciare: scarpe e borse.

Per essere alla moda in questa estate 2015 non vi resta che sperimentare, osare e divertirvi creando il vostro stile e acquistando un accessorio con frange.

Ecco alcune immagini che incarnano il must have di questa estate 2015.

Scarpe Stradivaruis : 59,95

Gonna e T-shirt Zara: 25,95

Borsa : Saint Laurent

Giacca Bherska : 35,95