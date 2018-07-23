di Francesco Rando (Sommelier Degustatore) – I vini rossi, spesso vengono associati al cinghiale, ai formaggi stagionati, agli arrosti di maiale., la moda dei rossi mascolini, erculei. Ma ecco tre semplici criteri deduttivi per poter scegliere alcuni vini rossi nella stagione calda. Cercheremo dei rossi con un corpo medio, una gradazione alcolica che non superi i 13% e soprattutto che siano poco tannici, cioè vini che non trasmettano secchezza alla nostra bocca come se avessimo mangiato dei cachi un po’ acerbi, anche perché a temperature più basse la sensazione di astringenza causata dai tannini si accentua di molto, pertanto più un vino ne possiede e più aumenta questa sensazione.

A questo punto non ci sono più divieti che potrebbero costringerci a rinunciare ad un calice di rosso nella stagione estiva.

Partendo dal nord della Calabria, il primo rosso estivo che vi presento è