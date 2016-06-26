Estate al mare: consigli e trattamenti per un’ abbronzatura al top

Dopo un inizio di stagione estiva decisamente sottotono, oggi è ufficialmente iniziata l’estate con la prima domenica di sole.

Dunque, via all’abbronzatura, ma con i giusti consigli e precauzioni.

Prepararsi al sole a partire dall’alimentazione

Con l’arrivo del primo caldo, vorremmo abbronzarci subito, prendendo dosi massicce di sole. Ma non fa assolutamente bene alla pelle: iniziate a prepararvi al primo sole con l’alimentazione.

Mangiate cibi ricchi di vitamine A, B e C e assumete eventualmente integratori alla provitamina A e antiossidanti. Consumate per esempio frutta e verdura di colore giallo e rosso, ricche di Betacarotene e vitamine, come carote, peperoni, pesche, albicocche, melone e anguria.

Inoltre, per evitare la formazione di rughe, non dimenticate i nutrienti fondamentali: carboidrati, fibre, proteine, sali minerali, vitamine e grassi, primo fra tutti l’olio d’oliva.

Se siete soggetti agli eritemi solari o alle scottature, provate a eliminare dalla vostra dieta alimenti come asparagi, carciofi e pomodori, ma anche bevande come la birra. Questi contengono infatti sostanze che possono peggiorare la situazione (Nichel e Istamina).

Non trascurate l’idratazione: dato che in estate si perdono più liquidi, bevete due litri di acqua al giorno.

I trattamenti estetici per la pelle

Una volta adattata la dieta, potete passare ai trattamenti estetici. Innanzitutto mantenete l’idratazione della pelle. Detergete il viso quotidianamente con prodotti specifici e applicate creme dalla formula ricca ma leggera dotate di filtri solari con protezione almeno 10.

Purificate lo strato superiore dell’epidermide con lo scrub. L’esfoliazione infatti toglie gli strati di cellule morte che si formano su alcune zone del viso e del corpo e che farebbero da filtro all’azione del sole, provocando un’abbronzatura a macchie.

Dopo lo scrub, sciacquatevi con acqua tiepida e applicate la crema idratante. Fate lo scrub una volta alla settimana e, in particolare, quattro o cinque prima dell’esposizione solare, in modo che la pelle rinnovata possa irrobustirsi di nuovo, senza però riformare impurità.

La protezione solare giusta

Ultimo ma indispensabile consiglio: mai rinunciare alla crema solare con protezione dai raggi Uv. Nel primo giorno di esposizione, la crema deve necessariamente avere una SPF intorno ai 50,nei giorni successivi potete scendere al fattore 30 o 20, a seconda del tipo di pelle.

Ricordate sempre che più basso è il fototipo, maggiori saranno le probabilità di scottarsi e maggiore sarà il rischio di danno da esposizione solare, in particolare quello relativo alla comparsa di tumori cutanei.

Appresi questi preziosi suggerimenti, non vi resta che esporvi al sole!