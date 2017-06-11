Estate di grandi eventi per i 25 anni del lido ‘Cala delle Feluche’ a Chianalea

Il lido Cala delle Feluche di Chianalea di Scilla presenta il suo calendario di eventi per l’estate 2017, a 25 anni da quando una piccola cala ricoperta di massi è stata trasformata in uno degli Stabilimenti balneari più graziosi e accoglienti della costa tirrenica, a due passi (in direzione Nord) dallo svincolo che congiunge l’uscita Scilla dell’A2 (ex A3) con la Statale 18.

Si comincia venerdì 16 giugno alle 21,30 con Xifia Gladius Gourmet 2017, imperdibile degustazione di pescespada al centro del mese nel quale la sua prelibatezza raggiunge l’apice.

Il mese di giugno si concluderà con il Gran Gala del 25° Anniversario nei giorni 25 e 26 e con il Weekend del Benessere Yoga Pilates Sports Vegan dal 30 giugno al 3 luglio.

Tanti altri eventi precederanno e seguiranno – quasi ogni weekend – l’appuntamento clou del mese di agosto con la II Sagra del Pescespada di Chianalea dall’11 al 13, sempre a partire dalle 21,30.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito caladellefeluche.it e sulla pagina facebook.com/CaladellefelucheChianalea