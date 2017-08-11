Parrucchieri professionisti e accademie in passerella con i nuovi trend di taglio e acconciatura per promuovere la formazione degli acconciatori

di Federica Campolo – Nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto, domenica 6 agosto si è svolto lo Show di Moda Capelli “Estro in Passerella“, presentato da Alessandra Giulivo e giunto quest’anno alla sua nona edizione.

Promosso dallo 0039 C.A.U, dal GAR (Gruppo Acconciatori Reggini) e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, l’evento nasce con l’obiettivo di dare impulso alla formazione accademica per coloro che desiderano intraprendere l’attività professionale di acconciatore. Parrucchieri professionisti che da anni operano nel settore con talento e creatività si sono esibiti in passerella facendo sfoggio dei nuovi trend in campo di taglio e acconciature maschili e femminili.

Le accademie partecipanti, 0039 Hair & Beauty- Casa Ponè- Man Hair Group- E.M.A. Club Accademia, hanno dimostrato, attraverso la realizzazione sul palco di tagli e acconciature sui modelli, l’estrema competenza di cui sono certamente apripista all’avanguardia. Ospiti della serata i cantanti reggini Davide Serpa e Mafalda Toscano, che hanno allietato l’evento con cover e brani inediti.