Nuovo colpo di mercato messo a segno dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La società giallorossa guarda al Sud America ingaggiando lo schiacciatore argentino Tomas Lopez. Classe 1994, il neo posto 4 giallorosso si è messo in luce di recente con la maglia della nazionale argentina nella fase preliminare della Volleyball Nations League.

Dal Rosario Sonder alla nazionale argentina

Giocatore completo in tutti i fondamentali, Lopez eccelle soprattutto nei fondamentali di seconda linea. Le sue prestazioni in crescendo negli ultimi anni hanno portato il ct della nazionale biancoceleste, Julio Velasco, a puntare su di lui per la competizione intercontinentale. Nativo di Rosario, Lopez è cresciuto nel club della sua città, i Rosario Sonder, mentre nella Liga Argentina ha disputato tre stagioni (2012-13, 2013-14 e 2016-17) con il club del PSM Voley. Nell’estate del 2016 scende di categoria in Serie A2 e sposa il progetto del Libertad Burgi Voley; ottiene la promozione in Serie A1 e nel corso dell’ultima stagione guida i suoi al raggiungimento dell’ottavo posto e dei play-off scudetto. Decimo miglior marcatore della Liga Argentina con 310 punti, è stato premiato come giocatore rivelazione del Campionato nel corso dell’ultima stagione 2017-18. Nella Volleyball Nations League, Tomas Lopez si è messo in luce realizzando 123 punti (112 attacchi, 8 muri e 3 ace) ed è stato il quarto miglior ricevitore della competizione.

“Ringrazio la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per questa splendida opportunità di venire a giocare in Italia. Il Campionato della SuperLega – ha sottolineato Tomas Lopez – è il più difficile e forte del mondo e sarà bello misurarmi in questa nuova affascinante realtà. Ho sentito parlare bene della società, dello staff e dell’ambiente e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percoso. In questi anni – ha concluso il nuovo schiacciatore giallorosso – ho lavorato duramente per poter raggiungere obiettivi importanti, come è stato quello di arrivare in nazionale dove di recente ho avuto la possibilità di giocare nella Volleyball Nations League”.

Nella foto, Tomas Lopez in azione con la maglia della nazionale argentina durante la scorsa Volleyball Nations League (foto fivb.org)

Fonte: Ufficio Stampa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia