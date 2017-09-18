Etsy, il marketplace globale che permette a milioni di persone in tutto il mondo di comprare e vendere prodotti unici, lancia in Italia il primo Etsy Made in Italy, un evento in 9 città dall’1 al 3 dicembre in cui creativi e collezionisti trasformeranno i loro negozi virtuali in mercatini reali, in cui sarà possibile trovare prodotti vintage originali e creazioni uniche, fatte a mano da artigiani italiani.

Che cos’è Etsy

Etsy è un marketplace fondato nel 2005, con sede a Brooklyn, che oggi riunisce oltre 1,7 milioni di venditori e quasi 30 milioni di acquirenti in tutto il mondo e dal 2015 è quotata al Nasdaq. Etsy è un B Corporation certificata, e si pone la missione di reinventare il commercio per contribuire a costruire un mondo migliore e più sostenibile.

L’ecosistema di Etsy è centrato sulle comunità locali e sulle relazioni umane e permette ad artigiani e creativi di diventare imprenditori trasformando il proprio talento e le proprie passioni in un successo commerciale su scala mondiale. Allo stesso tempo i consumatori possono trovare su Etsy prodotti unici e di alta qualità, con l’opportunità di stabilire un rapporto umano con le persone che li creano o li vendono, e di ricevere informazioni sulla provenienza delle materie prime e sul processo produttivo, favorendo un’economia responsabile. Etsy ha deciso di investire in Italia per far sviluppare ulteriormente una comunità che ha già raggiunto ottimi risultati di crescita sia in termini di venditori che di clienti registrati. A partire dal 17 luglio sono stati aperti i profili locali su Facebook e Instagram, che ogni giorno condividono contenuti dedicati ai migliori prodotti Italiani su Etsy.

La sfida alla community italiana

In particolare con l’hashtag #italiansmakeitbetter Etsy pone l’attenzione su tutti i prodotti che meglio rappresentano il valore dell’artigianalità e della qualità Made in Italy. Per questo Etsy ha lanciato una sfida alla community Italiana: creare un evento per portare i negozi virtuali nel mondo reale, creando mercatini fisici nelle città.

Proprio grazie all’impegno dei team di venditori locali, Etsy Made In Italy arriverà in 9 città italiane (Roma, Firenze, Como, Brescia, Pescara, L’Aquila, Vicenza, Catanzaro e Catania) questo Natale, dal 1 al 3 dicembre. I mercatini Etsy Made In Italy daranno la possibilità a turisti e residenti di comprare regali davvero originali e di qualità, da giocattoli a vestiti, accessori, articoli per la casa, oggetti di arte e di design. “Il supporto all’imprenditoria creativa e il rapporto con le comunità locali, sia online che offline, sono aspetti fondamentali dello sviluppo di Etsy”, dichiara Francesca Ormezzano, Senior Country Specialist per l’Italia.

“In particolare abbiamo deciso di investire sul mercato italiano per valorizzare la creatività, l’artigianalità e lo stile riconosciuti in tutto il mondo. Il lancio del primo evento Etsy Made In Italy in 9 città è un momento importantissimo di questo processo di crescita e pensiamo sia l’occasione perfetta per dare visibilità al brand e mettere in contatto i venditori con i potenziali acquirenti.

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Come sono organizzati i mercatini

Ogni mercatino di Etsy Made In Italy è organizzato da un Team di venditori, guidati da un Capitano, e sponsorizzato da Etsy per supportare la creatività e la crescita del mercato locale. I membri dei Team sono tutti volontari e si sostengono a vicenda per favorire la crescita del proprio business e aiutare nuovi creativi ad aprire un negozio su Etsy. Di seguito la lista delle città e dei team organizzatori:

● Como – Italia Smart Team + Novarte – Handmade di Classe – Made in Italy ● Firenze – Etsy Italia Team ● Pescara – Atelier10 + Etsy Italia Team ● L’Aquila – Etsy Italia Team ● Brescia – Etsy Italia Team ● Roma – Etsy Italia Team ● Catanzaro – Etsy Italia Team ● Catania – Sicily Team ● Vicenza – Etsy Italia Team Per maggiori informazioni su Made in Italy e per partecipare come venditore visita il sito etsy.com/madeinitaly/: le candidature saranno aperte fino a metà settembre. Etsy Etsy è un marketplace che mette in contatto, sia online che offline, milioni di persone da tutto il mondo per creare, vendere e comprare oggetti unici.

La missione di Etsy

L’ecosistema di Etsy comprende imprenditori creativi che vendono sulla piattaforma, consumatori attenti che cercano oggetti originali, produttori responsabili che aiutano i seller di Etsy a far crescere il proprio business, e i dipendenti di Etsy, che curano la piattaforma e le relazioni con la nostra community. La nostra mission è di reimmaginare il commercio in modo da contribuire a costruire un mondo migliore e più sostenibile e ci impegniamo a utilizzare il potere del business per rafforzare le comunità e valorizzare i talenti delle persone. Questa missione si riflette nella sua identità: Etsy è una B Corporation certificata1 , e si impegna ogni giorno per creare un marketplace globale e locale incentrato sulle comunità e sulle relazioni umane.

Etsy è stato fondato nel 2015 e ha sede a Brooklyn, New York. Dal 2015 è quotata al Nasdaq. Sito internet: http://www.etsy.com/it Facebook: Etsy Instagram: @EtsyIT Informazioni per i media: Media Beats Alessandro Muratori, alessandro@mediabeats.it – t. +39 333 43 13 119 Erika Cozzi, erika.cozzi@mediabeats.it – t. +39 02 36 51 0324