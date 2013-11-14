Europe Music Awards – YTMA: Ecco i vincitori

Due eventi musicali in pochi giorni, a New York e Amsterdam: i premi di YTMA ed Europe Music Awards e le esibizioni più discusse

di Giacomo Fava – A pochi giorni di distanza si sono susseguiti due importantissimi eventi musicali internazionali che hanno visto esibirsi sul palco gli artisti più influenti di questo 2013 che sta ormai giungendo verso la fine.

Il primo YTMA di YouTube a New York

Il 3 Novembre al famoso Pier 36 di New York Youtube ha messo in atto per la prima volta il suo YTMA dove ha potuto premiare gli Artisti e Youtubers più votati dai fans.

A spiccare tra tutti Eminem che ha vinto il premio come artista dell’anno e si è esibito sul palco cantando il suo ultimo singolo Rap God ,manifesto della sua tecnica perfetta e del suo insuperabile Flow.

Premi pure per Macklemore&RyanLewis come miglior Youtube Breaktrough e al gruppo pop giapponese Girl’s Generation che hanno realizzato il Video of the Year, ma non sono state solo le star a tornare a casa con l’ambito premio.

I Penthatonix infatti con la loro cover di Radioactive (Imagine Dragons) si sono aggiudicati il Response of The Year.

Taylor Swift ha vinto il Youtube Phenomenon battendo incredibilmente Gangnam Style e Harlem Shake.

Niente premi per Lady Gaga che però ha cantato un emozionante versione del suo ultimo singolo Dope.

Gli Europe Music Awards di Amsterdam

Il 10 Novembre in diretta da Amsterdam invece si sono tenuti come di consueto gli Europe Music Awards powered by Mtv.Numerose le esibizioni , tra tutte spicca Miley Cyrus che ha fatto parlare di se per il suo look e per lo spinello che si è fumata sul palco al momento del ritiro del premio..Ma tornando a parlare di musica, sono state di spessore le esibizioni di Eminem (Best Hip Hop),Imagine Dragons ,Robin Thicke,Katy Perry(Best Female),Bruno Mars(Best Song),Snoop Dogg emmh Lion e i Killers.

Qui non era il pubblico a votare e i vincitori erano molto prevedili ,Best Male: Justin BieberBest Pop: One DirectionBest Look: Harry Styles Best New: MacklemoreBest Rock: Green DayBest Electronic: AviciiE tanto di cappello a Eminem che ha trionfato pure qui come Global Icon .Questi erano i YTMA e EMA ,Stay Tuned !