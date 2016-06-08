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Europei 2016, in campo anche una bambina calabrese

Sofia Andreacchio, nove anni, di Davoli, è tra i cinque bambini che accompagneranno i campioni in campo agli Europei 2016 grazie al concorso di McDonald's Italia

08 Giugno 2016 - 18:22 | di Pasquale Romano

Sofia Andreacchio, bambina calabrese vincitrice del concorso In Campo con i Campioni di McDonald's per gli Europei 2016

Tutto pronto per i campionati Europei di calcio 2016, in partenza tra 48 ore dalla Francia. McDonald’s Italia ha ufficializzato le sue convocazioni annunciando i vincitori del concorso “In Campo con i Campioni”, grazie a cui 5 bambini potranno accompagnare in campo i campioni delle nazionali.

Tra i vincitori c’è Sofia Andreacchio, 9 anni, di Davoli, che scenderà in campo in occasione della finalissima che assegnerà il titolo europeo in programma il prossimo 10 luglio allo “Stade de France” di Parigi. Sofia -si legge su Soveratiamo.com- è stata premiata ieri sera nel ristorante McDonald’s di Montepaone Lido, presso il Centro Commerciale Le Vele, in via Nausica, con la consegna del pallone ufficiale di UEFA EURO 2016TM.

Grazie a “In campo con i Campioni”, Sofia, accompagnata dal papà, avrà l’opportunità di trascorrere tre giorni indimenticabili in Francia con tanti coetanei provenienti da tutta Europa. Oltre che a Sofia, il concorso permette ad altri 4 bambini tra i 6 e i 10 anni di accompagnare in campo i più grandi campioni delle nazionali europee.

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