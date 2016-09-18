Eurostat 2015: un terzo dei calabresi non ha mai usato Internet
Secondo l'Annuario Eurostat 2015 oltre un terzo della popolazione di Calabria, Sicilia, Campania, Puglia e Basilicata non aveva mai usato il web
18 Settembre 2016 - 20:21 | di Redazione
Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata sono tra le diciassette regioni europee nelle quali oltre un terzo della popolazione, nel 2015, non aveva mai usato il web.
La statistica è contemplata nell’Annuario Eurostat 2015.
E per avere un parametro di misura dell’arretratezza italiana tutta meridionale, le altre dodici regioni in ritardo nell’aggiornamento digitale si trovano in Romania, Bulgaria e Grecia.
I dati in positivo, invece, fanno risaltare come nella danese Hovedstaden, in Lussemburgo e nella finlandese Helsinki-Uusimaa, nel 2015, solo il 2% della popolazione non ha mai usato Internet.
Un terzo dei calabresi,dunque, fino al 2015(anno della raccolta dati)non ha mai usato internet.
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