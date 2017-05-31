EvenING, l’evento per gli studenti diplomandi
Il 1° giugno alla Luna Ribelle di Reggio Calabria il Summer EvenING dei Dipartimenti DICEAM e DIIES per far conoscere Ingegneria agli studenti diplomandi
31 Maggio 2017 - 18:09 | di Pasquale Romano
Giovedì 01 Giugno in prima serata si darà il via al Summer EvenING 017, un’ iniziativa organizzata dai Dipartimenti DICEAM & Diies dell’ Università Mediterranea di Reggio Calabria, che si svolgerà presso La Luna Ribelle (Torre Nervi Lido Comunale) a partire dalle ore 21:00. Essa rappresenta un’occasione per far conoscere agli studenti del 5 anno della scuole superiori le Matricole 2016/17, i Rappresenti e le Associazioni studentesche del Dipartimento di Ingegneria, ai quali si potranno rivolgere per ricevere informazioni e suggerimenti in merito alla vita accademica.
Il rappresentante degli studenti Gino Pratesi in prima linea a coordinare l’iniziativa con l’aiuto sinergico del Centro Orientamento e dei rappresentanti di tutto il Dipartimente di Ingegneria, esprime il proprio sostegno al progetto, il quale nasce per sostenere i valori di aggregazione e accoglienza tra gli studenti, necessari per entrare nel mondo accademico e per farsi strada nel mondo del lavoro con ingegno e creatività.
Il quiz INGquiz per le matricole
Le Matricole 2016/17 parteciperanno ad un breve quiz a squadre dal nome “INGquiz“, mentre gli studenti diplomandi delle scuole superiori saranno i protagonisti, avviando un rapporto con l’Università Mediterranea in maniera informale.
INGquiz è un challenge a squadre dalla breve durata, che consiste in una serie di domande di cultura generale relative a gli studi ingegneristici, proprio come in un programma televisivo.
Buffet, confronto con i docenti e obiettivi della serata
I concorrenti sono le le Matricole 2016/17 suddivisi in squadre a seconda il corso di studi, DICEAM, DIIES, e DICEAM industriale si sfideranno cercando di dare il maggior numero di risposte esatte. A seguire Open Buffet e Cocktail Bar ove sarà possibile confrontarsi con i docenti, studenti universitari o con chi abitualmente collabora con alle attività di orientamento e accoglienza. L’obiettivo, in questo caso, è da una parte quello di aiutare i futuri studenti ancora indecisi a maturare la propria scelta, dall’altra quello di fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell’immatricolazione, in maniera tale da Settembre di ritrovare una realtà già conosciuta.
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