Evento “Studio a porte aperte” con l’arch. Stefano Trapani

“Studio a porte aperte” è il nome che Stefano Trapani coadiuvato Sonia Bilardi, Art Director dell’evento, hanno voluto dare a questo appuntamento di venerdì 26 maggio alle 19:00 in Corso Vittorio Emanuele III, 35/d a Reggio Calabria.

Questo evento che apre le porte dello studio di architettura “L’Espace” di Stefano Trapani, è stato concepito in maniera originale poiché gli elementi della serata decisamente multi tematici sono:

L’Uomo, l’architettura, l’arte, la musica, il design floreale e il food art.

Gli attori grazie ai quali è stato possibile creare questo percorso di sensazioni, di stile, di arte e di gusto sono Stefano Trapani, Alessio Laganà, Enzo De Stefano e Giovanna Pizzi che attraverso le loro esperienze in mondi differenti si incontrano piacevolmente in questa serata ricca di contaminazioni.

Durante la serata ci sarà una audiovisual performance di musica elettronica dal titolo “Alex come to Sirius” ideata per l’occasione da Alessio Laganà, produttore musicale. Una performance interattiva che attraverso suoni, sintetizzatori, grafiche video minimali, effetti cromatici, rappresenterà in un modo virtuale il trinomio “Uomo – Spazio – Architettura”. La line-up è formata da Alex Perdido dj e sinth, Cristiano Giardini – affermato musicista catanese – al sax e Marco Pugliesi – filmaker romano freelance – al video.

L’Espace “architettura” è dedicato all’architetto Stefano Trapani & Partners, professionista affermato che lavora ormai da più di un decennio nel mondo dell’architettura, del design e dell’intierior design e con studio oltre che in Italia anche a Parigi. Due ambienti di questo luogo saranno dedicati: uno ai suoi progetti e l’altro ad alcuni dei suoi design masterpieces.

Lo spazio “Food” è curato da Giovanna Pizzi, ambasciatrice del gusto in Calabria, appassionata sommelier e organizzatrice di corsi di cucina e tour enogastronomici. Sarà un assaggio visivo di quello che è il design nel piatto e intorno alla tavola con l’esposizione di piatti in cui elementi come estetica, struttura, consistenza e gusto si fondono tra loro a testimoniare che il cibo è architettura.

Gli ambienti dedicati alla “decorazione floreale” sono stati curati dall’estro di Enzo De Stefano, fiorista esperto in installazioni e wedding design anche lui con esperienze italiane e francesi. Scoprirete dunque un luogo inatteso dove la vegetazione e il mondo floreale è interpretato in una maniera ricercata e originale.