L'associazione Un mondo di mondi giudica positivamente la mediazione messa in atto dalle forze di polizia: ha prevalso il dialogo tra istituzioni e famiglie

L’associazione Un mondo di mondi giudica positivamente le modalità di mediazione messe in atto dalle forze di polizia in queste ore all’ex Polveriera di Ciccarello.

Ancora una volta, grazie al buon senso dei coordinatori delle forze dell’ordine, si è evitata la coercizione per il trasferimento delle famiglie.

Oggi, nonostante le premesse poco rassicurati che sembravano non far intravedere alcuna possibilità di mediazione e di interlocuzione con il Comune, si è invece avviato un processo di dialogo tra istituzioni e famiglie, come auspicato nei giorni scorsi dalle associazioni impegnate nella promozione dei diritti sociali per le famiglie in disagio abitativo ed economico.

Le preoccupazioni espresse da un Un mondi di mondi, prima dell’avvio delle operazioni all’ex Polveriera di Ciccarello, in virtù della decisione del Comune di non avviare precedentemente un dialogo con le famiglie ma di dispiegare le forze di polizia, non sono quindi, come erroneamente interpretato, legate agli eventi di stamattina. Oggi ha prevalso il dialogo e la mediazione, la strada che, auspichiamo, si continuerà a seguire.

Giacomo Marino, Cristina Delfino – direttivo Un mondo di mondi