Ex Polveriera, conferenza per discutere dell’ordinanza di sgombero
L'Osservatorio sul disagio abitativo e altre realtà cittadine convocano per il 10 aprile una conferenza stampa sull'ordinanza di sgombero per sette famiglie
09 Aprile 2018 - 13:26 | di Vincenzo Comi
L’Osservatorio sul disagio abitativo (composto dal Centro sociale A. Cartella, il Centro sociale Nuvola Rossa, il COSMI, la Società dei Territorialisti, l’associazione Un Mondo Di Mondi e ASIA-USB Reggio Calabria) Reggio Non Tace e Collettiva AutonoMia invitano le SSVV alla conferenza stampa che si terrà martedì 10 aprile 2018 alle ore 10,30 presso le baracche dell’ex Polveriera di Ciccarello.
Il sindaco Falcomatà ha pubblicato il 6 aprile u.s. un’ordinanza di sgombero per sette famiglie dell”ex Polveriera che prevede la positiva intenzione di togliere dal pericolo questi nuclei, ma suscita anche delle perplessità in merito all’effettiva tutela delle famiglie e dei minori.
Osservatorio sul disagio Abitativo composto da, COSMI, CSOA A. Cartella, CSC Nuvola Rossa, ASIA-USB Reggio Calabria , Società dei Territorialisti e Un Mondo Di Mondi
ASIA-USB Reggio Calabria
Comitato Solidarietà Migranti
CSC Nuvola Rossa
CSOA Angelina Cartella
Società dei Territorialisti/e Onlus
Un Mondo Di Mondi Cristina Delfino – Giacomo Marino
Reggio Non Tace – Avvocato Nicola Santostefano
Collettiva AutonoMia
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