Exhibition Series 2: la sfilata di Louis Vuitton aperta a tutti

Roma, dal 22 Maggio al 7 Giugno, ospita un’interattiva mostra del marchio globale Louis Vuitton, presso Palazzo Ruspoli (via del Corso 418).

Siamo tutti invitati alla sfilata firmata Nicolas Ghesquière, Spring-Summer 2015.

Ma come funziona?

EXHIBITION SERIES 2 è un susseguirsi di esperienze che coinvolgono i sensi del visitatore attaverso atmosfere misteriose le quali portano a vivere un viaggio all’interno del pensiero e dell’estro dello stilista. Viene mostrato in che modo è stato realizzato lo show: dal backstage della sfilata, alla passerella (48 uscite), realizzata tramite impianti di maxischermi per video, fino alla realizzazione del prodotto e ad una stanza dedicata agli accessori.

Un’innovativa modalità di coinvolgimento per tutti, una modernissima soluzione pubblicitaria e di brand awareness che rende Louis Vuitton, azienda nata in Francia nel 1854 come pelletteria , più “commerciale” e digital. Da qui l’hashtag suggerito nella stessa mostra: #LVseries2

Questo il video del baule, oggetto caratteristico della maison, nel suo viaggio storico dalle origini di LV ad oggi:

https://www.youtube.com/watch?v=jITakiEW0tU&feature=youtu.be

La mostra è gratuita ed è aperta dalle ore 11.00 alle 19.00.

Sito ufficiale it.louisvuitton.com