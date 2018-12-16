L’Expert Ekuba Palmi supera la Volley Cilento e conquista la prima vittoria in trasferta.

(1 – 3)

1° Set: (21 – 25)

2° Set: (25 – 23)

3° Set: (24 – 26)

4° Set: (17 – 25)

Contro la Givova Bcc Vo.Ci.Sa. arrivano i primi tre punti esterni, frutto di una prova di carattere dell’Expert Volley Palmi.

Expert Palmi: Travaglini (C) 10, Buonfiglio 12, Floridi 12, Ditommaso 11, Perata 7, Laragione 5, Larosa 5, Mastrogirolamo -, Barone (L), Carrozza (L) n.e.

Una vittoria tra assenze e infortuni

Tre punti fondamentali per il percorso dell’Expert Ekuba Volley Palmi, i primi in trasferta, giunti dopo una importantissima prova di carattere sul campo della Volley Cilento. Le ragazze di coach Enzo Celi, pur in condizioni di organico non ottimali, sono riuscite a battere una squadra recentemente rinforzatasi, e che sta progressivamente migliorando il proprio gioco ed i propri punteggi. La vittoria è arrivata nonostante le condizioni fisiche non ottimali di alcune delle giocatrici. Oltre all’assenza di Irene Carrozza, infatti, il capitano Alessia Travaglini risente ancora dell’infortunio alla caviglia subito contro Volley Ro, ed è scesa dolorante in campo per affrontare il match di oggi. Condizioni fisiche non ottimali anche per Ilenia Buonfiglio, che aveva anche saltato l’allenamento di rifinitura della vigilia. A gara in corso, coach Celi ha dovuto poi rinunciare anche a Simona Larosa, che ha subito un infortunio al collo.

Durante la partita, complici le difficoltà riscontrate in settimana e nel corso dello stesso match, l’Expert Volley Palmi non ha espresso la miglior pallavolo sin qui mostrata, continuando il positivo percorso di crescita evidenziato strada facendo. Nonostante ciò, con una prova di grande carattere, la squadra guidata da Capitan Travaglini è riuscita a spuntarla sulle padrone di casa, reagendo con grande carattere alle difficoltà presentatesi nel corso della gara.

Le parole di coach Celi dopo il successo

Soddisfatto coach Celi a fine partita: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. La reazione che la squadra ha dimostrato dopo alcuni fisiologici cali di tensione è stata importantissima. Ciò ci ha portato ha essere ordinate in attacco ed a tenere su palloni molto importanti in difesa. Siamo molto soddisfatti, continueremo su questa strada, convinti del fatto che sia quella giusta per crescere e raggiungere i nostri obiettivi».

L’addetto stampa

Ferdinando Panucci