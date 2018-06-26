F. Martino: ‘Ho parlato con Belardi, massima disponibilità, anche se…’

La vicenda S. Agata e gli sviluppi conseguenziali al secondo bando, hanno certamente cambiato scenari che apparivano già definiti. A prescindere dalla volontà manifestata dal presidente dell’ASD Magna Grecia Antonio Girella, che è quella di prestare massima disponibilità alla società amaranto riguardo la concessione di almeno un campo, rimane aperta la questione settore giovanile e scuola calcio.

Emanuele Belardi, fresco responsabile del settore giovanile con un contratto da poco stipulato per tre stagioni, da settimane studia, lavora e si confronta, per arrivare a trovare le soluzioni migliori e quindi pianificare la prossima stagione.

Tra i vari colloqui, quello con l’amico e presidente dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile Fortunato Martino: “Con Emanuele c’è una vecchia amicizia, fraterna. E’ vero ci siamo visti ed abbiamo parlato di strutture. Lui sa bene che sia per quello che riguarda il Reggio Village di Viale Messina, come anche Parco Longhi Bovetto di Valanidi, c’è la nostra massima disponibilità.

Ho anche riferito a Belardi che la discussione non può durare all’infinito, perchè la mia società ha necessità di programmare come la Reggina la prossima stagione e discorsi lasciati in sospeso con altri, vanno comunque definiti.

Sono il presidente di una società dilettantistica, ma anche un grande tifoso della Reggina e qualora mi venisse chiesta in maniera ufficiale la disponibilità delle mie strutture, Emanuele sa bene che faremo il possibile per trovare una soluzione adeguata”.