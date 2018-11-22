Domenica 25 novembre alla stazione FS di Santa Caterina serata tra annona, mango e avocado con produttori calabresi, gelati e nutrizionisti biologi

Il profumo ed il fascino dei frutti tropicali saranno protagonisti della serata di domenica 25 novembre, a partire dalle ore 18.00. Appuntamento che si preannuncia molto partecipato, visto il grande consenso che sta già riscuotendo in queste ore, per la sua originalità.

Grazie alla grande sensibilità ed al sostegno dei Produttori, che con grande professionalità ed impegno, dimostrano le straordinarie capacità dei Calabresi.

Citiamo i produttori presenti domenica:

I Produttori della Piana, i f.lli Bilardi, Lucisano, De Blasio, Palamara, Macheda.

Grazie al nostro clima, simile a quello tropicale, potremo degustare, anche nel periodo autunnale, Annona, Mango, Kiwi, Avocado,Guava e Lime. Oltre a questo, saranno disponibili i gelati all’annona e mango, a cura dell’antica Gelateria Cesare, ed i cocktail ai tropici, a cura della bottiglieria 2010 Pellarese.

La serata sarà arricchita con la presenza dei nutrizionisti biologi e dal presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Reggio Calabria. Appuntamento Domenica 25 novembre dalle ore 18,00 nella splendida stazione FS di RC S Caterina, sede di Incontriamoci Sempre per il Volontariato.

Fonte: Il Direttivo Strati, Mauro, Allegra, Russo, Cotrupi