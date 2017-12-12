Con il raduno degli zampognari dello stretto,di Cardeto e Sicilia e Dintorni, la crespellata, di sabato scorso a casa INCONTRIAMOCI SEMPRE PER IL VOLONTARIATO, è iniziata la rassegna natalizia con tanti buoni auspici, vista la grande partecipazione popolare.

I prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti saranno:

Venerdì 15 dicembre alle ore 18,30, a cura dei nutrizionisti-biologi, si parlerà dei consigli nutrizionali per le festività natalizie,per l’occasione, a conclusione della serata, l’apar farà degustare il panettone artigianale, proprio per questo,si consiglia questo prodotto artigianale che molte pasticcerie reggine produrranno per le festività.

Martedì 26 dicembre alle ore 20,30 presso l’Auditorium Don Orione di S.Antonio a REGGIO C. Carmelo Manglaviti condurrà l’undicesima edizione della classica MAXITOMBOLATA nel giorno di S.STEFANO, in cui saranno in palio ricchissimi premi offerti da prestigiose Aziende Calabresi e Nazionali.

Il 2018 si apre con il TRENO DELLA BEFANA ,con partenza alle ore 10,40 da REGGIO CALABRIA C.LE, arrivo a S.CATERINA alle 10,47, ad accogliere la simpatica vecchina, il pony con calesse e con sorprese nella piazza antistante la stazione, che comunicheremo con la conferenza stampa del 3 gennaio presso l’ufficio di presidenza del consiglio comunale di Palazzo S.Giorgio, in cui saranno presenti il Movimento Clericale Orionino, l’artista Giovanna

Scarfò, le Aquile protezione civile, l’Apar ed altri ospiti istituzionali che comunicheremo successivamente.

Il concorso di poesia Francesco Chirico

Il calendario delle iniziative natalizie si concluderà domenica 7 gennaio alle ore 18,00 con la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del concorso nazionale di poesia ”FRANCESCO CHIRICO”, infatti, a giorni sarà diramato l’elenco dei vincitori delle due sezioni e le relative menzioni che saranno dedicate a personaggi illustri della nostra bellissima terra di Calabria.

La commissione del concorso di Poesia risulta composta da ROSSANA ROSSOMANDO,MARIANGELA COSTANTINO, ELENA FESTA ed IMMACOLATA CASSALIA. La cerimonia sarà presieduta dallo storico DANIELE CASTIZIO.