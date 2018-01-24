Utilizzati da millenni nella medicina orientale, in particolare in quella tradizionale cinese, i funghi hanno visto riconosciute le loro proprietà anche da recenti studi scientifici. Non solo presentano un eccezionale valore nutritivo ma hanno molti benefici effetti sulla salute del nostro organismo. I funghi sviluppano sostanze potenti che oggi la medicina naturale utilizza in patologie, spesso anche gravi, attraverso estratti e polveri. Gli ambiti d’azione sono prevalentemente le affezioni metaboliche ed immunitarie comprese le allergie, le patologie autoimmuni, le malattie degenerative.

Nel corso dell´incontro, il Dott. Giuseppe Chindemi biologo nutrizionista, esperto di nutrizione vegetariana e di nutrizione clinica, descriverà, in forma semplice e chiara l´affascinante mondo dei funghi e guiderà i presenti in un percorso conoscitivo che parte dagli albori della conoscenza dei funghi da parte dell´uomo, dai miti legati agli stessi, fino ad esaminare le caratteristiche e le qualità dei principali funghi medicinali. Per concludere, il relatore, fornirà qualche utile consiglio concernente l´utilizzo ottimale dei funghi.