Sabato 22 e domenica 23 settembre nello showroom Formula 3 test drive delle nuove BMW Serie 2 e attività per bambini dai 3 ai 12 anni

Torna l’appuntamento con il divertimento e le emozioni nelle giornate dedicate al mondo delle quattro ruote e alla cultura della sicurezza stradale. La concessionaria reggina Formula 3, da sempre conosciuta per professionalità, serietà, tecnologia e soddisfazione del cliente, crea un altro evento dedicato agli amanti dei motori.

“BMW Family & Kids” è il nome del tour che farà divertire adulti e bambini. Al fianco del test drive della nuova BMW Serie 2 Active Tourer e della nuova BMW Serie 2 Gran Tourer, pensati per i più grandi, Formula 3 organizza delle attività anche per i più piccoli. Ad attendere i bimbi tra i 3 e i 12 anni vi è infatti il percorso con le biciclette e le vetture giocattolo BMW, gli spazi dedicati alla creatività e l’angolo della tecnologia.

Vuoi scoprire un mondo di divertimento formato famiglia? La versatilità, le dimensioni e il comfort delle nuove BMW sono perfette per tutti i tipi di famiglia.

Formula 3 vi attende nello showroom di Via Vecchia Provinciale, 61, sabato 22 settembre dalle ore 16:00 alle 19:30 e domenica 23 settembre dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30.