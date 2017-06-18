Fabio Dagostino è il primo colpo di mercato del Bocale ADMO

Il portiere Fabio Dagostino è il primo colpo di mercato 2017/2018 del Bocale ADMO: ritrova mister Laface dopo l'esperienza a Siderno

A breve distanza dall’annuncio ufficiale del nome del nuovo allenatore, il Bocale ADMO comunica il primo colpo del mercato 2017/2018: Fabio Dagostino è il nuovo portiere dei biancorossi.

Dagostino rappresenta per il calcio dilettantistico calabrese una sorta di istituzione, una leggenda con i guanti e il numero Uno stampato sulla schiena. L’esperto portiere, reduce dall’esperienza con la maglia della Bagnarese, due stagioni fa riuscì nella non facile impresa di raggiungere la ragguardevole cifra di 932′ di imbattibilità. Ci riuscì difendendo la porta del Siderno, guidato in panchina proprio da mister Laface.

Si ricrea dunque a Bocale un’accoppiata vincente a distanza di due anni, Laface e Dagostino ancora insieme per conquistare anche al “Campoli” il salto di categoria, l’approdo in Eccellenza già riuscito a Siderno.

Il primo grande colpo di mercato è stato messo a segno, il Bocale assicurandosi Dagostino inizia già a spaventare la concorrenza; quel che è certo, è che già con i primi due volti nuovi, la società biancorossa non lascia dubbi sulle proprie intenzioni per la nuova stagione.