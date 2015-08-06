Facce da Bronzi, sul Lungomare dei Mille di Melito Porto Salvo la III edizione del Festival

Dopo il successo a Palmi, proseguono le selezioni del Festival nazionale del cabaret “Facce da bronzi” giunto alla sua 3° edizione e che in questi anni ha visto salire sul palco tanti cabarettisti, oggi impegnati in noti programmi televisivi. La prossima tappa si svolgerà sul lungomare dei Mille di Melito Porto Salvo sabato 22 agosto all’interno del programma di attività sportive, culturali e di spettacolo denominato “Un sorriso sotto l’ombrellone” a sostegno della campagna di raccolta fondi dell’Unicef “Vogliamo zero” abbattiamo la mortalità infantile.

Il festival e gli undici cabarettisti in gara

Il festival, prodotto dall’associazione Culturale Arte e Spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il patrocinio della Provincia di Reggio Calabria e del Comune di Melito Porto Salvo, di Reggio Calabria e di Palmi, vedrà per la terza ed ultima serata di selezione ben undici cabarettisti provenienti da tutta Italia. A conquistarsi l’ambito premio si sfideranno a colpi di simpatici sketch i Carta Bianca da Nettuno, Elmo & Scipio da Napoli, Donatello Iacullo da Salerno, i Poi ve lo dico da Ariccia, Maurizio Giuntoni da Carrara, Nico Siciliano da Bari, Mirko Iaquinta da Cosenza, Jo Tarantino da Torino, Dario Pietrangioli da Caserta, i Fuori di testa da Villafranca. Traghettatori della serata il duo comico “I non ti regoli” (Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza), Luisa Zappia e Simona Ambusto come sempre protagonisti anche di simpatici siparietti.

Si ride con un cabaret pulito ma pungente accompagnato da un intrattenimento musicale con il corpo di ballo “Le Divine” e il rapper Mad Simon. E a sostenere gli aspiranti cabarettisti, il comico romano Gianluca Giugliarelli direttamente da Zelig e Made in Sud con i suoi brillanti monologhi sulla vita da divorziato. Sarà una giuria tecnica composta da personaggi dello spettacolo e della cultura a valutare i concorrenti e selezionare gli ultimi tre finalisti per il gran Galà finale del 23 agosto all’Arena “Ciccio Franco” di Reggio Calabria.

“Siamo entusiasti per le numerose iscrizioni arrivate da tutte le regioni d’Italia, segno tangibile di un festival trasparente e di qualità che rappresenta un efficace strumento di promozione e valorizzazione dei giovani talenti nel campo del cabaret e della comicità – afferma il patron Peppe Mazzacuva – Festival Facce da Bronzi tra i più importanti eventi del panorama culturale della regione e un ringraziamento va alla Provincia e ai Comuni di Melito e Palmi che anche quest’anno hanno creduto in un progetto complesso ma fattibile. Inoltre, anche quest’anno Facce da bronzi sposa la solidarietà accostandosi concretamente alla campagna di raccolta fondi Unicef perché non c’è miglior sorriso che quello del nostro prossimo”.