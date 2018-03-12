«La comunità metropolitana di Reggio Calabria si prepara ad accogliere con la consueta professionalità e la proverbiale ospitalità il prossimo meeting della Deutscher ReiseVerband, l’associazione degli operatori turistici tedeschi che ha deciso di tenere il suo prestigioso meeting annuale, tra le fiere turistiche più rinomate in Europa, giunto quest’anno alla sua sessantasettesima edizione, proprio in Calabria, precisamente sul territorio della costa viola, nel prossimo mese di ottobre». E’ quanto dichiara il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando la decisione assunta dai rappresentanti dell’universo imprenditoriale turistico tedesco, di svolgere in riva allo Stretto l’annuale meeting, fino ad oggi mai tenuto in Italia.

«La scelta dell’associazione tedesca – ha aggiunto Falcomatà – è il frutto dell’ottimo lavoro portato avanti dal Dipartimento Turismo della Regione, con la Dottoressa Angela Vatrano, per la promozione del nostro territorio, nell’ottica di un rinnovato interesse, da parte degli operatori europei, nei confronti della Calabria e dell’area dello Stretto. Gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno, in termini quantitativi e qualitativi, sono il segno di un trend positivo che va sempre più alimentato e supportato. In questo quadro è necessario rinsaldare la rete sinergica costruita in questi anni, grazie all’ottimo lavoro istituzionale portato avanti con la Regione Calabria, attraverso la Città Metropolitana ed i Comuni, a cominciare dal capoluogo, grazie al prezioso contributo della associazioni rappresentative degli operatori economici, soprattutto nel settore turistico e commerciale».