Il 23 e 24 maggio a Falerna Marina l'evento scientifico organizzato dall'Aism di Catanzaro con il professor Mancardi di Genova

di Daniela Bonanno Conti – In Calabria nel mese di maggio, in provincia di Catanzaro e precisamente a Falerna Marina, si terrà uno dei più grandi eventi che verterà sul tema della sclerosi multipla. L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sez. Prov.le di Catanzaro.

Si tratta di un evento scientifico che tratta della malattia neurovegetativa demielinizzante che colpisce aree circoscritte del sistema nervoso centrale ( ovvero la Sclerosi Multipla). Secondo gli ultimi dati, nel mondo si riscontrano circa 2,5-3 milioni di persone affette da questo tipo di patologa, di cui 600.000 in Europa e circa 114.000 in Italia.

Durante l’evento scientifico, interverrà il Prof. G.L.Mancardi di Genova, uno dei massimi esperti di Sclerosi Multipla e del trapianto di cellule staminali e altri professionisti del settore. Nelle due giornate del 23 e del 24 maggio prossimi, si svolgeranno diverse sessioni; alcune sessioni potranno essere seguite anche da persone affette da questo tipo di patologia.