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Family day all’Asd Athletic Center: a lezione dai figli

Per un pomeriggio i ruoli si sono invertiti: sul tatami i figli hanno guidato i genitori alla scoperta del judo, tra giochi, esami e dolci

26 Marzo 2016 - 14:01 | di Federica Geria

Family day all'Asd Athletic Center di Reggio Calabria: figli e genitori sul tatami di judo

Venerdì 25 Marzo, in occasione delle festività pasquali, presso L’Asd Athletic Center, si è svolto il primo “Family day”: per un pomeriggio si sono invertiti i ruoli familiari, i figli istruivano i genitori sulla corretta attività motoria e tecnica nel Judo.

L’Asd Athletic Center e l’insegnamento del judo

L’Asd Athletic Center è un’associazione sportiva dilettantistica, affiliata al CONI e alla FIJLKAM, che dal 2003 si occupa di promuovere sul territorio reggino i valori dello sport tramite l’insegnamento di un arte marziale, il Judo. Disciplina giapponese praticata in tutto il mondo, è stata dichiarata dall’UNESCO lo sport più completo per lo sviluppo degli atleti di tutte le età, dai 4 ai 21 anni.

L’iniziativa sociale è stata accolta con favore dai parenti degli atleti che hanno partecipato numerosi, diventando allievi dei loro figli e tornando anche un po’ bambini, ritrovando quel divertimento spensierato della fanciullezza.

Sul tatami i genitori hanno dovuto affrontare giochi ed attività apparentemente semplici ma che, per essere eseguiti alla perfezione, necessitano di una serie di capacità motorie e coordinative non banali. Alla fine sono stati sottoposti dai propri figli ad un esame, i quali, non nascondendo la voglia di rivalsa, hanno elargito rimproveri e premi a chi li meritava.

Dopo il tatami, la festa con torte e dolci

Inizia così la seconda parte della giornata, protagonista indiscusso l’abilità culinaria dei genitori e la fame di tutti i partecipanti. Torte, crostate e prelibatezze varie sono state il “dessert” per chiudere l’evento e festeggiare insieme l’arrivo della Pasqua.

Il presidente dell’associazione, Arnaldo Meloni, commenta così la giornata: « nello sport non esistono solo premi e competizioni, socializzare e condividere del tempo insieme è il miglior modo di crescere, ci sono genitori che hanno rinunciato ad una giornata di lavoro per essere presenti e sicuramente non rimpiangono la scelta ». Lo staff tecnico si esprime sull’attività svolta sulla materassina: « è stato molto divertente e soddisfacente vedere i genitori in difficoltà, l’attività che svolgiamo sul tatami può apparire semplice ma necessità di molto impegno e concentrazione. Cerchiamo di far crescere i bambini sotto tutti i punti di vista: fisico, motorio, coordinativo, caratteriale, disciplinare. È un lavoro duro ma oggi più che mai siamo consapevoli dell’importanza del nostro ruolo, e lo facciamo con piacere ».

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