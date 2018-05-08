Il prossimo sabato la famosissima attrice e show girl Anna Falchi sarà a Lamezia come testimonial di Anton Giulio Grande per un evento privato in una location nota della città organizzato per lui quasi a sorpresa da amici dello stilista per celebrare i suoi venti anni di carriera e straordinari successi internazionali.

Anna Falchi fortemente voluta dallo stesso Anton Giulio in quanto una delle sue più care amiche e testimonial di sempre. La Falchi in tantissime occasioni ha indossato gli abiti di Grande e più volte ha sfilato per lui, legati da una profonda amicizia iniziata venti anni fa, all’inizio delle carriere di entrambi.

Solo pochi privilegiati prenderanno parte alla fashion dinner organizzata quasi a sorpresa per lo stilista. Un evento privato che vedrà la gara ad accaparrarsi l’invito.