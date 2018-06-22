Ancora un cambio nel volto femminile de ‘I fatti vostri‘. Sarà infatti la calabrese Roberta Morise ad affiancare Giancarlo Magalli nella storica trasmissione di Rai2.

“Per me è un grande onore entrare nel cast di un programma come I fatti vostri, perché ho sempre stimato il regista Michele Guardì e il conduttore Giancarlo Magalli, che considero due insostituibili pilastri della TV italiana, oltre alla squadra di straordinari professionisti che da anni lavora dietro le quinte. Non avrei potuto auspicare un migliore ritorno in Rai, così come non nascondo che mi fa un certo effetto avere un ruolo così importante e stimolante in un programma che, con la mia famiglia, ho spesso seguito da casa”, ha commentato la Morise.

È un periodo intenso per la showgirl calabrese, che, prima del suo arrivo a I fatti vostri, previsto per il 10 settembre, proseguirà anche il suo impegno su SkyArte, iniziato lo scorso 18 giugno, con la conduzione di Sei in un Paese Meraviglioso accanto a Dario Vergassola.

Da parte della redazione di Citynow, un grosso in bocca al lupo alla Morise per questa nuova avventura. Clicca qui per vedere la ‘Piacevole Chiacchierata’ con una simpatica e divertente Morise ospite della nostra redazione.