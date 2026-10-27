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Favara-Reggina: al via la prevendita del settore ospiti. I dettagli

Nonostante il turno infrasettimanale, saranno presenti i tifosi amaranto

27 Ottobre 2026 - 16:12 | Comunicato

Tifosi ultras amaranto nella Curva Sud sold out del Granillo durante Reggina-Nuova Igea, sotto lo striscione

A partire dalle ore 14 di oggi, martedì 27 ottobre, è attiva la prevendita del settore ospiti per la gara CastrumFavara-Reggina, in programma mercoledì 28 ottobre allo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara con calcio d’inizio alle ore 14:30 e valida per il recupero della 9^ giornata del girone I di serie D.

I tifosi amaranto potranno acquistare il tagliando d’ingresso ai seguenti prezzi: intero 10,50 euro, ridotto Under 14 e Donna 7,50 euro (costi di commissione compresi).

Tagliandi disponibili sulla piattaforma Vivaticket e presso Bcenters, con sede a Reggio Calabria in via Sbarre Centrali 268 (orario continuato fino a sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:30, domenica dalle 9:00 alle 13:00).

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