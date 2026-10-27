Reggina, D. Girasole è già un ex: il Campobasso in pole, ritroverebbe il DG Praticò

È ormai definitivamente conclusa l’avventura di Domenico Girasole con la Reggina. Una sorta di conferma è arrivata anche dal tecnico Marco Marchionni che, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Favara, ha comunicato che il difensore non farà parte della spedizione amaranto, rimandando alla società ogni ulteriore approfondimento sulla vicenda.

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Domenico Girasole ha firmato la risoluzione del contratto e si prepara a iniziare una nuova esperienza professionale, con la Serie C come destinazione più probabile. Due le società che hanno manifestato interesse per il difensore: Campobasso e Arzignano. Al momento, però, sarebbero i molisani in vantaggio. Girasole, infatti, sembrerebbe orientato ad accettare la proposta rossoblù, dove ritroverebbe Giuseppe Praticò, suo ex direttore generale alla Reggina.

In queste ore si sta lavorando per arrivare alla chiusura della trattativa, con il Campobasso che punta a rinforzare il proprio reparto arretrato. Il club molisano, intanto, ha ufficializzato il difensore Pacciardi, altro profilo seguito da tempo dalla società rossoblù.

Si chiude così il percorso in amaranto di Domenico Girasole, difensore reggino che ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia della propria città. Un addio che priva Marchionni di un elemento importante dell’organico (sarà rimpiazzato da Luca Bruno), mentre la squadra si prepara ad affrontare il delicato impegno di campionato contro la CastrumFavara.