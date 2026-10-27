Scialò raddoppia a Reggio: inaugurato il nuovo locale sul Corso Garibaldi – FOTO

Dopo il successo della “Finestra sul Mare”, Scialò conquista il cuore della città. Focacce, prodotti del territorio, insalate personalizzabili e un dehors aperto tutto l’anno: tutte le novità di Scialò al Corso

La famiglia Scialò si allarga e raddoppia a Reggio Calabria. Dopo aver conquistato reggini e turisti con il chiosco sul Lungomare Falcomatà, il progetto imprenditoriale tutto reggino compie un nuovo passo e arriva nel cuore della città.

Giovedì 22 ottobre è stato inaugurato “Scialò al Corso”, il nuovo locale sul Corso Garibaldi, fresco di restyling. Una seconda casa per un marchio che, nelle ultime due estati, ha costruito la propria identità puntando sui sapori del territorio, sulla qualità delle materie prime e su un’atmosfera accogliente e familiare.

A brindare a questo nuovo inizio, durante l’inaugurazione, Francesco, Bruno e Lorenzo, protagonisti di un progetto che continua a crescere e a investire su Reggio Calabria.

Dal Lungomare al Corso Garibaldi: Scialò cresce e raddoppia

Da una finestra affacciata sul mare a un nuovo punto d’incontro nel centro cittadino. Scialò al Corso nasce con l’obiettivo di portare anche lungo la principale via dello shopping reggino una formula che ha già riscosso apprezzamenti nella sua prima sede.

Il nuovo locale ripropone il format di Scialò – Finestra sul Mare, arricchendolo con nuove proposte pensate per rispondere alle esigenze di chi vive quotidianamente il centro città.

Non cambia, invece, la filosofia alla base del progetto: valorizzare le eccellenze locali, scegliere prodotti di qualità e offrire un’esperienza capace di unire gusto e convivialità.

“Questa nuova apertura rappresenta per noi non soltanto un traguardo, ma soprattutto una conferma del percorso intrapreso. Crediamo nel nostro progetto, nelle nostre radici e nelle eccellenze che il territorio ci offre. Vogliamo continuare a crescere, migliorarci e regalare ai nostri clienti nuove esperienze, mantenendo sempre lo spirito familiare che è il cuore di Scialò”.

Focacce, prodotti locali e insalate su misura: le novità di Scialò al Corso

Anche nella nuova sede, grande attenzione viene riservata alla gastronomia del territorio e alle collaborazioni con aziende reggine.

Confermati i partner che hanno accompagnato Scialò sin dall’inizio: Fermento, per le focacce, Borruto, per i salumi, e Fattoria della Piana, per formaggi e latticini.

Una scelta che racconta la volontà di sostenere le realtà produttive locali e di mettere al centro sapori e ingredienti legati alla Calabria.

Accanto alle focacce e alle altre specialità che hanno reso riconoscibile il marchio, arriva una delle novità più interessanti di Scialò al Corso: le insalate completamente personalizzabili.

I clienti potranno comporre la propria insalata scegliendo tra oltre 20 ingredienti, tra verdure, formaggi, aromi e tanti altri sapori. Una proposta che permette di creare ogni volta una combinazione diversa, secondo i propri gusti.

Un’alternativa pensata anche per chi cerca un pranzo più leggero, senza rinunciare al gusto e alla qualità.

Aperto anche a pranzo, con un dehors utilizzabile tutto l’anno

La posizione centrale rappresenta uno dei punti di forza della nuova apertura.

Scialò al Corso è aperto anche a pranzo, diventando così una nuova possibilità per chi lavora in centro, per chi si trova a fare shopping o semplicemente desidera concedersi una pausa gustosa durante la giornata.

Per il pranzo, previste una serie di promozioni a favore di dipendenti, studenti e professionisti, così da trovare l’offerta ideale, su misura per ogni esigenza e preferenza.

Tra le caratteristiche del locale c’è anche il dehors esterno, utilizzabile durante tutto l’anno. Uno spazio pensato per accogliere i clienti in ogni stagione, grazie alla presenza di un sistema di riscaldamento per i mesi invernali.

Non soltanto, quindi, una proposta legata alla bella stagione, ma un nuovo punto di ritrovo nel cuore di Reggio Calabria, dove fermarsi per un pranzo, un aperitivo o un momento da condividere.

Scialò, un progetto reggino che continua a investire sulla città

L’apertura di Scialò al Corso rappresenta una nuova tappa di un percorso iniziato nell’aprile 2025, quando il primo chiosco sul Lungomare Falcomatà aveva aperto le sue porte.

Da allora, il progetto è cresciuto, mantenendo un legame forte con la città e con le sue tradizioni gastronomiche.

La nuova inaugurazione conferma la volontà di continuare a investire sul territorio, senza perdere quell’identità che ha caratterizzato Scialò fin dal primo giorno.

Due locali, due posizioni simbolo di Reggio Calabria e un’unica filosofia: la Finestra sul Mare, con il suo panorama sullo Stretto, e Scialò al Corso, nel cuore della vita cittadina.

Un nuovo capitolo che prende forma tra focacce, sapori calabresi e la voglia di continuare a crescere nella propria città.