Federazione Italiana Cronometristi: eletto il nuovo Comitato Regionale Calabria

I presidenti delle province calabresi della Federazione Italiana Cronometristi si sono riuniti in assemblea per eleggere il nuovo Comitato Regionale Calabria. Ospiti per l’occasione: il Presidente nazionale della FICr avv. Gianfranco Ravà, il Presidente regionale CONI Calabria avv. Maurizio Condipodero, il Presidente regionale Lazio della FICr Giuseppe Coccari e il Ruolo d’Onore nazionale Pasquale Alampi.

Il Comitato regionale esce da un periodo di commissariamento a causa della prematura scomparsa del Presidente Nino Mancuso il quale tanto aveva fatto per la Federazione in Calabria, successivamente portata avanti egregiamente prima dal Vice Presidente Michele Romeo e poi dal Commissario Consigliere nazionale Francesco Furnò il quale ha

traghettato il comitato fino a nuove elezioni.

Il consesso ha eletto all’unanimità come nuovo Presidente Andrea Guarna di Reggio Calabria e i consiglieri Giuliano Tarsitano di Cosenza e Vittorio Abiuso di Catanzaro. Andrea Guarna, classe ’81, avvocato e consulente informatico specializzato in privacy, ex ITF (Istruttore Tecnico Federale), tra i più giovani presidenti regionali eletti nella storia della Federazione, verrà coadiuvato dai due consiglieri: Giuliano Tarsitano con la carica di Vice Presidente e dall’Ingegnere Vittorio Abiuso, alla sua prima esperienza da dirigente, come segretario.