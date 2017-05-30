Federica Carta dopo ‘Amici’ incontra i fan in Calabria

La finalista di Amici 2017 ha tenuto un mini-live e incontra i fan per il firmacopie dell'album d'esordio Federica

La giovane cantante Federica, finalista ad Amici 2017, questo pomeriggio si è esibita in un mini-live ed incontrerà i fan per il firmacopie del suo cd “Federica”.

L’album segna il debutto discografico dell’interprete che a dicembre 2016 ha pubblicato in esclusiva su iTunes il suo primo inedito “Attraversando gli anni” che ha rapidamente raggiunto il terzo posto della classifica dei singoli più venduti. Da febbraio 2017 è in classifica anche con il brano “Ti avrei voluto dire” che ha dei numeri davvero impressionanti: in soli 30 giorni ha ottenuto oltre 1.500.000 di visualizzazioni su Youtube.

L’album di debutto, dal titolo “Federica”, è uscito il 19 maggio, anticipato dal nuovo singolo “Dopotutto” in radio dal 5 maggio.

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