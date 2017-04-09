Clavarino a Reggio Calabria per un imperdibile workshop!

Una grande avventura con Federico Clavarino, un workshop fotografico di sei giorni, durante il quale riflettere sulla natura delle fotografie e iniziare a usare le immagini come strumenti per pensare. Durante la fase finale del workshop si lavorerà sull’editing delle fotografie e sulla produzione di una piccola zine con le foto scattate dai partecipanti al workshop. Federico Clavarino è nato nel 1984 a Torino. Vive e lavora a Madrid, dove insegna fotografia alla BlankPaper Escuela e lavora a suoi progetti personali. Dal 2016 è rappresentato daViasaterna.

Per iscriverti, per scoprire il programma e per info, clicca qui. Deadline iscrizioni: 15 aprile 2017. La partecipazione all’incontro è riservata ai soci de Il cerchio dell’immagine. Per tesserarti, clicca qui.