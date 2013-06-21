Federico Foti: Dj-Set Deep House Giugno 013
La tracklist del dj set deep house di giugno 2013 di Federico Foti: dieci brani da Pillowtalk a Pete Heller nel re-edit di Steve Lawler
21 Giugno 2013 - 12:12 | di Redazione
Il dj-set deep house di Giugno 013 di Federico fotiTRACKLIST1) Pillowtalk – Soft (Life & Death remix)2) Dj T. – City Life (Maceo Plex Remix)3) Hector Couto – Get into the groove4) Dusky – Numerical5) NTFO – New York6) Filthy Rich – Kripke’s Basement7) Chris Malinchak – So good to me (MK remix)8) Miguel Campbell – Beams of Light9) Sasha & Ray Lamontagne – Eclipse (Butch Remix)10) Pete Heller – Simpler (Steve Lawler re-edit)
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