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Fenafi propone un ciclo di incontri sulla trasparenza dei servizi finanziari

Formazione, evoluzione, innovazione: la Fenafi porta a Reggio esperti di finanza per parlare di trasparenza e cessione del quinto dello stipendio o della pensione

05 Ottobre 2016 - 10:19 | di Redazione

Analisi di bilancio e gestione finanziaria, immagine di repertorio

Formazione, evoluzione, innovazione sono le tre parole chiave sulle quali si incentrerà il percorso degli incontri programmatici organizzati a Reggio Calabria dalla Fenafi (Federazione nazionale delle società finanziarie) che porterà in riva allo Stretto esperti del settore per discutere sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Il modello di collaborazione e la cessione del quinto

“Per un aumento della trasparenza, della semplificazione dei beni e dei servizi, della tutela del consumatore e dell’innovazione sociale è stato elaborato un modello di collaborazione al fine di soddisfare e tutelare il cliente nella fruizione di specifici prodotti erogati dagli istituti finanziari – afferma il presidente della Fenafi avvocato Santo Alfonso Martorano – Durante i seminari, tra le varie tematiche si approfondirà la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, una forma di finanziamento a tasso fisso e con pagamento costante della rata che ogni mese viene trattenuta o dallo stipendio o dalla pensione. Ancora si fa molto confusione su questo argomento soprattutto su chi può richiedere il Cqs che può essere concesso sia a dipendenti pubblici o statali, a dipendenti di aziende private compresi lavoratori a termine o parasubordinati ma anche sulla somma addebitata che non può essere superiore ad un quinto della busta paga”.

Quindi, nel corso della giornata formativa saranno analizzate le principali problematiche e le più rilevanti novità relative alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e sarà valutato l’impatto del nuovo quadro normativo sulla gestione e sulla organizzazione degli intermediari.

“Obiettivo dell’incontro è fornire ai partecipanti un quadro dettagliato e completo delle principali problematiche e delle recenti novità in materia di CQS, presentando strumenti operativi per adeguarsi alle nuove disposizioni, attraverso l´analisi di casi concreti e problematiche operative” – conclude il presidente Martorano.

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