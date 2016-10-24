Fenafi: ‘Vera sfida per le imprese italiane: trasparenza e sostenibilità’

Ad affermarlo è il presidente della Fenafi, avvocato Santo Alfonso Martorano che sprona gli Enti ad investire sulla formazione dei giovani e sui quei progetti indispensabili per fare un ulteriore passo verso una maggiore trasparenza e una maggiore sostenibilità del “fare impresa”.

“La democrazia assume una connotazione sempre più partecipativa e ha bisogno di mirati interventi che assicurino la sua affermazione e il suo costante miglioramento – continua il presidente Martorano – Si parla spesso di trasparenza dei processi amministrativi ma ancora oggi, non si è ben capito che questa è il vero strumento che consente la partecipazione attiva della popolazione locale alla gestione del potere e alla definizione delle politiche pubbliche più adeguate all’ambito di riferimento. In un periodo così delicato quale quello odierno, la normativa sulla trasparenza non è altro che l’esigenza di interpretare i bisogni della collettività locale e tradurli in progetti di sviluppo e di promozione della persona umana in tutte le sue espressioni. Solo informando i cittadini sull’attività che si svolge, sui mezzi e sulle risorse impiegate si possono raggiungere gli obiettivi prefissati”.