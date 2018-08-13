Si profila un bel ferragosto per la splendida cittadina di Bagnara: dopo la classica gita al mare o in montagna, molti cittadini si riverseranno nell’affascinante paese del versante tirrenico per assistere al mega-concerto di Mimmo Cavallaro, che propone il suo nuovo tour “Calanchi“, il cui CD, che sta letteralmente andando a ruba, ha riscosso un grandissimo successo.

La serata sarà inoltre impreziosita dalla presenza, in piazza municipio, sempre a Bagnara, del noto giornalista e scrittore Pino Aprile, di cui è nota la sua grande amicizia con Eugenio Bennato e Mimmo Cavallaro stesso.

Ci si aspetta una vera e propria invasione culturale e gioiosa da ogni parte della Calabria. Appuntamento, quindi, per il 15 agosto ore 22,00 in piazza municipio a Bagnara col “Calanchi Tour” di Mimmo Cavallaro