Ferrari Club RC, in corsa per Ilaria

Il sodalizio ufficiale in rosso organizza un evento di sostegno all’acquisto di una carrozzina da basket, per la nazionale reggina Ilaria D’Anna. Solidarietà a braccetto con la passione.

Lo Scuderia Ferrari Club e il sostegno a Ilaria D’Anna

Lo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria, ha per vocazione il sostegno delle realtà e dei singoli che nel proprio territorio si distinguono per caratura morale e successi sportivi. Non poteva così restare indifferente rispetto alla necessità di supportare un atleta di grandissimo livello come Ilaria D’Anna, che si misura con successo nella nazionale femminile di basket in carrozzina.

La ragazza della città dei Bronzi, sarà quindi al centro della serata concepita per venerdì 3 giugno dallo SFC Reggio Calabria presso il locale La Luna Ribelle del Lungomare Falcomatà, un occasione anche per conoscere più da vicino la meravigliosa realtà della pallacanestro declinata in questo format.

Una realtà che racconta di ragazzi e ragazze straordinari per intensità mentale, forza interiore e coraggio nell’affrontare uno sport tanto competitivo come quello della palla a spicchi.

La raccolta fondi e i Campionati Europei

La raccolta fondi aiuterà quindi Ilaria D’Anna ad acquistare una carrozzina specifica che la accompagni nel suo percorso agonistico di altissimo livello, che necessita di strumenti correlati allo step raggiunto dall’atleta reggina: a tal proposito è giusto sottolineare che sarà impegnata dal 26 al 29 giugno nei Campionati Europei Femminili divisione B. Momento premiante della serata sarà la distribuzione di gadget ufficiali Ferrari, come segno di attenzione e sensibilità della Casa del Cavallino Rampante: un gesto fortemente voluto dal Direttore Operativo degli Scuderia Ferrari Club mondiali, il giovane reggino Mauro Apicella.

La serata avrà tanto più raggiunto il suo importante obiettivo, quanto più grande sarà la presenza di persone all’evento.