Ferrari: il pilota calabrese Antonio Fuoco in pista al posto di Hamilton

La Ferrari rispetterà l’obbligo imposto dalla FIA di schierare un rookie nelle sessioni riservate a questi ultimi cedendo la vettura di Lewis Hamilton a un pilota calabrese: Antonio Fuoco. Un pilota comunque conosciuto a Maranello che si è aggiudicato la 24 Ore di Le Mans nel 2024. Scenderà in pista per la prima volta in una sessione ufficiale, e lo farà al volante della SF-25 di Hamilton.

Il messaggio del presidente Occhiuto

“A quattro anni guidava un kart, con gli occhi pieni di sogni e le mani già strette sul volante.

Oggi, quello stesso bambino siede su una Ferrari.

Antonio Fuoco, nato in Calabria, scenderà in pista al posto di Hamilton nelle FP1 del GP del Messico.

Una storia di talento, sacrificio e coraggio, la prova che non conta da dove parti, ma quanto ci credi.

Antonio, la Calabria è con te”.