Fervono i preparativi per il Premio Simpatia della Calabria 2018
Il 4 settembre all'Hotel Miramare la premiazione di personaggi che onorano la Calabria, con la sfilata di gioielli del maestro orafo Michele Affidato
23 Agosto 2018 - 16:34 | di Eva Curatola
Il 4 settembre lo storico Hotel Miramare di Reggio Calabria sarà la location della cerimonia di premiazione di importanti personaggi che onorano la nostra bellissima terra.
Saranno insigniti: Il prof Valter Longo, il giornalista Pino Aprile, lo storico Daniele Castrizio, la cantante Marinella Rodà, l’imprenditore Stefano Caccavari e l’antica Gelateria Cesare, il cui storico chiosco proprio quest’anno festeggia un secolo di vita.
Da cornice alla Cerimonia, saranno protagonisti il Maestro Orafo Michele Affidato, con la sfilata dei gioielli “L’Evoluzione del gioiello dalla Magna Graecia ai giorni nostri”, ed i maestri pasticceri dell’APAR, che delizieranno gli ospiti con le prelibatezze dolciarie del nostro territorio, dalla gelateria artigianale, ai drink ad altre sorprese.
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