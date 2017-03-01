Festa delle donne 2017, il cielo dello Stretto si tinge di rosa
Volo panoramico su Reggio Calabria per soli 21 posti, a 25 euro: il regalo dell'Aero Club dello Stretto per la Festa della Donna, prenotazioni entro il 6 marzo
01 Marzo 2017 - 11:35 | di Vincenzo Comi
Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai voli che l’Aero Club dello Stretto mette a disposizione per tutte le donne che desiderano festeggiare questo evento con un volo panoramico sulla città di Reggio Calabria.
Per la partecipazione e l’iscrizione è obbligatoria la prenotazione.
Sono disponibili solo 21 posti per cui è previsto un contributo speciale di soli 25€.
Affrettati! Le iscrizioni si chiudono il 6 marzo!
Per info e prenotazioni chiama al 340.2836108 o invia una mail a info@aeroclubdellostretto.com
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