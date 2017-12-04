Festa dell’Immacolata alla pasticceria Boccaccio
A Cannitello di Villa San Giovanni la pasticceria Boccaccio ripropone per l'Immacolata le Delizie al Limone, mono-porzioni con limoni a km 0 della Costa Viola
04 Dicembre 2017 - 17:25 | di Vincenzo Comi
La pasticceria Boccaccio, sita in Via Lungomare Fatamorgana a Cannitello di Villa San Giovanni, dopo il grande successo dell’anno scorso, ripropone per la Festa dell’Immacolata, venerdì 08 Dicembre, le famose “Delizie al Limone” ovvero mini pan di spagna, a montata leggera, con cuore di crema al limone e ricoperto di glassa, sempre al limone.
Anche se di origini campane, la pasticcera Boccaccio ha rivisitato tale bontà, utilizzando i limoni a km 0 provenienti dalla costa viola. Molto indicata come dolcetto a fine pasto (si tratta di mono-porzioni), è ad alta digeribilità.
Sono gradite le prenotazioni
Contatti:
Telefono: 0965/797226
Mail: albergobarboccaccio@gmail.com
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