Festa di Madonna, Giuliano Palma sul palco di piazza Indipendenza
Presentato il programma delle festività mariane: quattro concerti in piazza Indipendenza, con Giuliano Palma e Marco Masini, e appuntamenti in tutta la città
11 Settembre 2015 - 11:02 | di Vincenzo Comi
Questa mattina all’interno del Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio è stato presentato il programma completo delle festività mariane.
Sotto il programma nel dettaglio con i 4 concerti che animeranno piazza Indipendenza. Tra i big Giuliano Palma e Marco Masini:
Il programma di venerdì 11 settembre
VENERDI’ 11 SETTEMBRE
Casa dei Giovani “Peppe Condello”
Associazione Attendiamoci Onlus in collaborazione con i Portatori della Vara
“Attendiamoci in Consolazione” Percorso fotografico
Orari dalle ore 18,00 alle ore 23,00
Piazza Castello
Spettacolo teatrale dal titolo “www.scampamorte.com” organizzato dall’Associazione Culturale Straorino
Ore 21,00
Il programma di sabato 12 settembre
SABATO 12 SETTEMBRE
TOUR DEL SORRISO – Concerto “live” ORE 21,00 a cura di Banca MEDIOLANUM –
LIDO COMUNALE
MIXER SERVICE “Miss Stella dello Stretto” – locali circolo wind self
CORSO GARIBALDI
Diretta Radio Touring 104 – ore 20,00
Musica in diffusione sonora
Artisti di Strada
a cura dell’Associazione “Comitato Corso Sud”
“Notte dell’Accoglienza” Negozi aperti fino alle ore 24,00 con degustazione di vini
A cura della Confcommercio
PALAZZO DELLA PROVINCIA SALONE “MONSIGNOR FERRO”
Confcommercio Federmoda si presenta “Reggio Calabria Città della moda “ – dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle 22,30
Casa dei Giovani “Peppe Condello”
Associazione Attendiamoci Onlus in collaborazione con i Portatori della Vara
“Attendiamoci in Consolazione” Percorso fotografico
Orari dalle ore 7,00 alle ore 12,00
PIAZZA INDIPENDENZA
MARCO MASINI In Concerto – ore 22,00 – Provincia
Il programma di domenica 13 settembre
DOMENICA 13 SETTEMBRE
PIAZZA CASTELLO
Penultima Sagra del Cantastorie – ore 21,00 a cura dell’Associazione Culturale “Fabulanova”
Andrea Ripepi Esibizione Gioco Pizze
PIAZZA SAN GIORGIO AL CORSO
Concerto banda musicale “Euterpe” ore 20,30
A cura della Confesercenti
PIAZZA GARIBALDI
Artisti di Strada ore 18,00
Gruppo Etnico “Elia Kos”
a cura dell’Associazione “Comitato Corso Sud”
(palco)
PIAZZA ORANGE
Il Genio del quiz – Quiz Game ore 21,00
(200 sedie + enel)
CORTILE CURIA
Concerto classico a cura del Museo Diocesano “Monsignor Aurelio Sorrentino”
PIAZZA GENOVESE
BRACCIO DI FERRO
PALAZZO DELLA PROVINCIA SALA CONFERENZE
Giornata del Portarore – Premiazione Portatori Anziani ore 17,30 a cura dell’Associazione Portatori della Vara
SALONE BANCA D’ITALIA
Trasmissione in diretta “Il Salotto dell’Editore” Speciale Madonna della Consolazione ore 20,30 con
Schermo esterno
PINETA GENOESE ZERBI
“Mercanteinfesta” dalle ore 7,00 alle 22,00 a cura della Associazione “Rhegium Urbis Antiqua 1908”
PALAZZO DELLA PROVINCIA SALONE “MONSIGNOR FERRO”
PIAZZA INDIPENDENZA
ore 20:30 – Taranteggiamo: Hantura – Quartaumentata – Skunchiuruti – Michelangelo Giordano e le strade popolari (Provincia)
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE
BASILICA CATTEDRALE
Rassegna Corale Mariana ore 19,00 a cura dell’Organizzazione Cori Calabria
PIAZZA CASTELLO
Spettacolo Teatrale “Il gigante nano” ore 21,00 a cura dell’ASD Conca d’Oro Arasì
PIAZZA DUOMO
“3° Raduno Fiat 500 Madonna della Consolazione” a cura del Club Amici della Vecchia 500 – Dalle ore 16,00 alle ore 19,00
PIAZZA SAN GIORGIO AL CORSO
Esibizione di atleti dell’ Accademia della Scherma Reggio Calabria A.S.D. – ore 19,00
PIAZZA GENOVESE
Fit&Boxe Accademy – ore 19,00
PALAZZO DELLA PROVINCIA SALA CONFERENZE
Circolo Acli Ludos Vecchia Miniera organizza il convegno “Le barriere architettoniche: una città per tutti” dalle ore 17,30 alle 19,30
PIAZZA INDIPENDENZA
ORE 21 – SIAMO SOLO NOI – Tributo a Vasco Rossi
GENNARO CALABRESE SHOW
I ROMANTICI – Cover Band ufficiale dei MODA’ e EMMA – (Provincia)
MARTEDI’ 15 SETTEMBRE
PIAZZA CASTELLO
Spettacolo teatrale “Dialettiamoci” ore 21,00 a cura dell’Associazione Accademia del Dialetto
Calabrese “Il Grifo”
PIAZZA INDIPENDENZA
ORE 22 – GIULIANO PALMA in concerto – (Provincia)
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