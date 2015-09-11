City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Festa di Madonna, Giuliano Palma sul palco di piazza Indipendenza

Presentato il programma delle festività mariane: quattro concerti in piazza Indipendenza, con Giuliano Palma e Marco Masini, e appuntamenti in tutta la città

11 Settembre 2015 - 11:02 | di Vincenzo Comi

Giuliano Palma sul palco durante il concerto di Capodanno a Torino nel 2014

Questa mattina all’interno del Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio è stato presentato il programma completo delle festività mariane.

Sotto il programma nel dettaglio con i 4 concerti che animeranno piazza Indipendenza. Tra i big Giuliano Palma e Marco Masini:

Il programma di venerdì 11 settembre

VENERDI’ 11 SETTEMBRE

Casa dei Giovani “Peppe Condello”

Associazione Attendiamoci Onlus in collaborazione con i Portatori della Vara

“Attendiamoci in Consolazione” Percorso fotografico

Orari dalle ore 18,00 alle ore 23,00

Piazza Castello

Spettacolo teatrale dal titolo “www.scampamorte.com” organizzato dall’Associazione Culturale Straorino

Ore 21,00

Il programma di sabato 12 settembre

SABATO 12 SETTEMBRE

ARENA DELLO STRETTO

TOUR DEL SORRISO – Concerto “live” ORE 21,00 a cura di Banca MEDIOLANUM –

LIDO COMUNALE

MIXER SERVICE “Miss Stella dello Stretto” – locali circolo wind self

CORSO GARIBALDI

Diretta Radio Touring 104 – ore 20,00

Musica in diffusione sonora

Artisti di Strada

a cura dell’Associazione “Comitato Corso Sud”

“Notte dell’Accoglienza” Negozi aperti fino alle ore 24,00 con degustazione di vini

A cura della Confcommercio

PALAZZO DELLA PROVINCIA SALONE “MONSIGNOR FERRO”

Confcommercio Federmoda si presenta “Reggio Calabria Città della moda “ – dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle 22,30

Casa dei Giovani “Peppe Condello”

Associazione Attendiamoci Onlus in collaborazione con i Portatori della Vara

“Attendiamoci in Consolazione” Percorso fotografico

Orari dalle ore 7,00 alle ore 12,00

PIAZZA INDIPENDENZA

MARCO MASINI In Concerto – ore 22,00 – Provincia

Il programma di domenica 13 settembre

DOMENICA 13 SETTEMBRE

PIAZZA CASTELLO

Penultima Sagra del Cantastorie – ore 21,00 a cura dell’Associazione Culturale “Fabulanova”

Andrea Ripepi Esibizione Gioco Pizze

PIAZZA SAN GIORGIO AL CORSO

Concerto banda musicale “Euterpe” ore 20,30

A cura della Confesercenti

PIAZZA GARIBALDI

Artisti di Strada ore 18,00

Gruppo Etnico “Elia Kos”

a cura dell’Associazione “Comitato Corso Sud”

(palco)

PIAZZA ORANGE

Il Genio del quiz – Quiz Game ore 21,00

(200 sedie + enel)

CORTILE CURIA

Concerto classico a cura del Museo Diocesano “Monsignor Aurelio Sorrentino”

PIAZZA GENOVESE

BRACCIO DI FERRO

PALAZZO DELLA PROVINCIA SALA CONFERENZE

Giornata del Portarore – Premiazione Portatori Anziani ore 17,30 a cura dell’Associazione Portatori della Vara

SALONE BANCA D’ITALIA

Trasmissione in diretta “Il Salotto dell’Editore” Speciale Madonna della Consolazione ore 20,30 con

Schermo esterno

PINETA GENOESE ZERBI

“Mercanteinfesta” dalle ore 7,00 alle 22,00 a cura della Associazione “Rhegium Urbis Antiqua 1908”

PALAZZO DELLA PROVINCIA SALONE “MONSIGNOR FERRO”

PIAZZA INDIPENDENZA

ore 20:30 – Taranteggiamo: Hantura – Quartaumentata – Skunchiuruti – Michelangelo Giordano e le strade popolari (Provincia)

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE

BASILICA CATTEDRALE

Rassegna Corale Mariana ore 19,00 a cura dell’Organizzazione Cori Calabria

PIAZZA CASTELLO

Spettacolo Teatrale “Il gigante nano” ore 21,00 a cura dell’ASD Conca d’Oro Arasì

PIAZZA DUOMO

“3° Raduno Fiat 500 Madonna della Consolazione” a cura del Club Amici della Vecchia 500 – Dalle ore 16,00 alle ore 19,00

PIAZZA SAN GIORGIO AL CORSO

Esibizione di atleti dell’ Accademia della Scherma Reggio Calabria A.S.D. – ore 19,00

PIAZZA GENOVESE

Fit&Boxe Accademy – ore 19,00

PALAZZO DELLA PROVINCIA SALA CONFERENZE

Circolo Acli Ludos Vecchia Miniera organizza il convegno “Le barriere architettoniche: una città per tutti” dalle ore 17,30 alle 19,30

PIAZZA INDIPENDENZA

ORE 21 – SIAMO SOLO NOI – Tributo a Vasco Rossi

GENNARO CALABRESE SHOW

I ROMANTICI – Cover Band ufficiale dei MODA’ e EMMA – (Provincia)

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE

PIAZZA CASTELLO

Spettacolo teatrale “Dialettiamoci” ore 21,00 a cura dell’Associazione Accademia del Dialetto

Calabrese “Il Grifo”

PIAZZA INDIPENDENZA

ORE 22 – GIULIANO PALMA in concerto – (Provincia)

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Attendiamoci OnlusComitato Corso SudFesta della MadonnaReggio Calabria Spettacolo
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?