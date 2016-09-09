Festa di Madonna: il programma completo

Di seguito il programma delle Festività Mariane 2016:

Gli eventi civili e culturali giorno per giorno

SABATO 10 SETTEMBRE

Associazione Incontriamoci per il volontariato

Otello Profazio e Peppe Voltarelli

Premio Simpatia della Calabria PIAZZA CASTELLO ore 21.00

Concerto dell’Orchestra Brio Barocco (m° Fulvio Puccinelli)

Museo diocesano, Cortile dell’Arcivescovado ore 21.00

Concerto in onore della Madonna della consolazione

Rotary club di RC e tenuto dal conservatorio Francesco cilea per il dono all hospice di un software Teatro Francesco Cilea ore 21:00

Comitato corso sud Cabaret con Pasquale Caprì, Aldo Zumbo ed i “Non ti regoli” Ospite Santo Palumbo VILLA COMUNALE ore 21.30

Mostra di modelli in scala dei palazzi reggini “Com’era bella Reggio…”

a cura di Ilario De Marco. FOYER DEL TEATRO fino al 18 settembre

Mostra pinacoteca “La rappresentazione di Maria nei dipinti della Pinacoteca civica a cura di Assessorato alla Cultura

Confcommercio

L’ apertura delle attività commerciali sarà protratta fino alle ore 22.00

DOMENICA 11 SETTEMBRE

Associazione Reghium Urbs Antiqua 1908

Mercante in Fiera di Reggio Calabria

Pineta Zerbi dalle ore 07.00 alle ore 21.00

I Portatori della Vara

Giornata del portatore PALAZZO SAN GIORGIO Ore 17.30

Associazione DIdattica Arte Territorio

Mostra fotografica “LA BELLEZZA NARRATA”

Rovine di SAN GIOVANNI EXTRA MUROS (ingresso via Giudecca -accanto tapis roulant- alle spalle della chiesa di San Giorgio al Corso)

dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Confcommercio Manifestazione di moda e cultura

ARENA DELLO STRETTO ore 21.00

Comitato corso sud Miss dello Stretto VILLA COMUNALE ore 21.30

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE

Parrocchia San Paolo alla Rotonda

Compagnia Teatrale – Scena “Fiat Voluntas Dei”

PIAZZA CASTELLO ore 21.00

Associazione Club amici della vecchia 500

5^ Mostra Fiat 500 e auto d’epoca PIAZZA DUOMO ore 16.30

Associazione Fabulanova

Oltre le Macerie – Artisti solidali ARENA DELLO STRETTO ore 18.00

Rassegna Corale Mariana presso Cattedrale ore 19.00

Raduno Organetti VILLA COMUNALE ore 20.30

Alessia Digiò 4 Cover “IN” Concerto

PIAZZA INDIPENDENZA ore 21.30

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE

Gruppo Musicale Kalavria

ARENA DELLO STRETTO ore 22.00

Rassegna Gruppi Folkloristici – Unione Folclore

Italiana – Comitato Regionale Calabro

“Riggiu Balla Stasira è festa”

Gruppi partecipanti: “I Peddaroti”; “La Ginestra”; “Irizema”

CASTELLO ARAGONESE – PIAZZA ore 21.00

Spettacolo Folkloristico “I Lanternari” VILLA COMUNALE ore 21.00

POVIA IN CONCERTO

PIAZZA INDIPENDENZA ore 22.00

GIOCHI PIROTECNICI Ore 00.00

Palazzo della Cultura “P.Crupi”via Emilio Cuzzocrea n.48

Mostra iconografica curata dall’Associazione Portatori della Vara

“Madonna della Consolazione” Sala Mostre 9- 20 settembre

Mostra fotografica “Curiosando nel passato”

(Raccolta di fotografie storiche provenienti dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo)

Sala Mostre 10 settembre

Personale dell’artista MINTOM Sala Mintom 11- 18 settembre

Aspettando i giochi d’artificio- Concerto del Coro Polifonico “S. Paolo”

Cortile del Palazzo 11 settembre ore 20,30.

Concerto della Corale Polifonica “Ruggero Coin” di Bova Marina diretta da Aldo Gurnari

Cortile del Palazzo 12 settembre ore 20,30.

Concerto Jazz Manouche a cura dell’Associazione Account- Trio acustico “Triggitani”

Cortile del Palazzo 14 settembre ore 20,00.

“Resoconto poetico per non cadere mai”-Voce: Maurizio Marino.

Chitarra acustica: Matteo Scarcella

Cortile del Palazzo 15 settembre ore 18,00.

Fulvio D’Ascola storytelling: “Soundstories. Dai ritmi tribali alla musica liquida” e live

unplugged Alessandro Santacaterina alle chitarre.

Cortile del Palazzo 16 settembre ore 20,00.

La notte dei Musei- apertura serale del Palazzo della Cultura

17 settembre ore 20,00-23,00

Echi mediterranei – Superiamo le barriere culturali. Serata multietnica e multiculturale

18 settembre ore 19,00

Palazzo della Provincia “C.Alvaro”

Piazza Italia

Concerti organizzati in collaborazione con il Conservatorio di Musica “F. Cilea”

Trio Salvatore Portuesi (violino)- Salvatore Zema (chitarra)- Ester Lencses ( chitarra)

Salone “Monsignor Ferro”- 12 settembre ore 18,00

Rita De Matteis (canto) -Maurizio Innocenti (pianoforte)

Salone “Monsignor Ferro” -14 settembre ore 18,00

Cinzia Dato (pianoforte) Salone “Monsignor Ferro”- 16 settembre ore 1800

Concerto lirico degli allievi di Canto del Conservatorio di Musica “F. Cilea”

accompagnati al pianoforte da Alessandro Praticò

Salone “Monsignor Ferro”-19 settembre ore18,00

BASILICA CATTEDRALE

Celebrazioni Mariane 2016

Il programma religioso in Basilica

VENERDÌ 9 SETTEMBRE

ore 21.00: BASILICA DELL’EREMO

Pellegrinaggio cittadino – Veglia Mariana presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova

ore 23.00: BASILICA DELL’EREMO

Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco,

Padre Antonio Marranchella

SABATO 10 SETTEMBRE

ore 00.00: BASILICA DELL’EREMO

Celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Giovanni Battista Urso, Ministro Provinciale.

ore 1.00 – 4.00: Veglia di preghiera

ore 6,30: BASILICA DELL’EREMO

Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo Emerito di Cosenza- Bisignano.

ore 8.00: L’Effigie di Maria Ss. Madre della Consolazione viene accompagnata processionalmente in Città.

ore 9,30: Via Cardinale Portanova: Accoglienza della Venerata Effigie e processione verso la Basilica Cattedrale.

ore 17.00: Celebrazione Eucaristica con la partecipazione dell’UNITALSI presieduta dall’Assistente Don Antonino Bacciarelli.

ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Vittorio Mondello Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria – Bova. Anima i canti il Coro “Maria Ss. Assunta” della Parrocchia della Cattedrale.

Dalle ore 20.00 fino al 13 settembre (h24):

Piazza Camagna “Tenda della Misericordia” momenti di ascolto, preghiera e confessioni.

DOMENICA 11 SETTEMBRE

ore 7,30 Celebrazione Eucaristica

ore 9.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Antonino Denisi, Decano del Capitolo Metropolitano.

ore 11.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova. Anima i canti il “Coro Polifonico S. Paolo”.

ore 17.00: Celebrazione Eucaristica presieduta

da Don Giuseppe Praticò, Cancelliere Arcivescovile. Anima i canti il coro “Musica Nova”.

ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta

da S. E. Mons. Salvatore Nunnari,Arcivescovo Emerito di Cosenza – Bisignano. Anima i canti il coro “Cantate Domino”.

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE

ore 7,30 – 8,30 – 11,30: Celebrazioni Eucaristiche

ore 9,30: Celebrazione Eucaristica presieduta

da Mons. Giovanni Polimeni,

Vicario Generale.

ore 10,30: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Can. Salvatore Santoro, Rettore del Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria. Anima i canti il Coro del Seminario.

ore 18.00: Vespro Mariano presieduto da S. E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita. Animano la celebrazione i Cori Polifonici che partecipano alla XX

ore 19.00: Rassegna di canti Mariani

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE

– Solennità di Maria Ss. Madre della Consolazione, Patrona della Città di Reggio Calabria

ore 7.00 – 8.00: Celebrazioni Eucaristiche

ore 10.00: Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita – Offerta del Cero votivo da parte della Civica Amministrazione. Anima i canti il Coro Polifonico S. Paolo

ore 18.00: Processione della venerata Icona di Maria Ss. Madre della Consolazione Consolazione

Itinerario: P.zza Duomo – Corso Garibaldi lato nord – Via Osanna – Via Miraglia – Via P. Foti – Corso Garibaldi fino Piazza Garibaldi per poi rientrare a Piazza Duomo.