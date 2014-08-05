Festa nazionale dello stocco, si parte giovedì con la Sagra del baccalà e le rime di Emis Killa

Cittanova si prepara ad ospitare la folla di turisti per i due appuntamenti della tradizionale manifestazione. Giovedì 7 agosto la prima serata in programmaL’attesa cresce per le due serate che animeranno le strade di Cittanova. Si comincia dopodomani, giovedì 7 agosto, con la sagra del baccalà e successivamente con il concerto del giovane rapper Emis Killa.

La quattordicesima edizione della Festa

Per la quattordicesima edizione della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Cittanova e dall’azienda leader del settore “Stocco & Stocco” con la collaborazione del Comune e della Provincia di Reggio Calabria, le parole d’ordine sono qualità e innovazione.

La prima viene rappresentata come sempre dal pregiato pesce che da anni viene lavorato a Cittanova e che fa parte, con un ruolo di prestigio, della tradizione enogastronomica calabrese, la seconda si concretizzerà grazie alle mani dello chef Enzo Cannatà che presenterà, alle migliaia di visitatori previsti, delle ricette particolari e nuove create appositamente per la Festa.

Insieme a lui saranno oltre 200 componenti della grande brigata di cucina che preparerà le varie combinazioni culinarie di baccalà e stoccafisso, volte ad esaltare le qualità organolettiche del prodotto ittico. I diversi piatti potranno essere assaporati comodamente ai tavoli poiché l’organizzazione ha predisposto duemila posti a sedere.

Giovedì la sagra e il concerto di Emis Killa

La sagra giovedì sera inizierà alle ore 19.00 per dar spazio poi al concerto tanto atteso, soprattutto dai più giovani, del cantante lombardo Emis Killa, rivelazione hip hop italiana e autore del tormentone ‘Maracanà’.La performance (che inizierà alle ore 22.00 circa) è completamente gratuita e si preannuncia, registrato l’entusiasmo da parte della cittadinanza e dei turisti, come l’evento più festoso dell’estate calabrese.“Mercurio”, l’ultimo lavoro discografico di Emis Killa, denota una produzione musicale estremamente accurata (buona parte del disco è stata registrata a New York) e che esalta le liriche dell’artista classe ’89 capace, in pochi anni, di ottenere il consenso di critica e pubblico. A giugno è uscito “Mercurio 5 starsedition”, il repack dell’ultimo disco con quattro inediti e un DVD ‘Il mondo dall’alto (di un palco)’.Cittanova è in trepida attesa per assistere ad uno spettacolo che ha tutte le caratteristiche per divenire straordinario.

La Festa, che domenica 10 agosto vedrà il suo secondo atto attraverso la Sagra ‘clou’ dello Stocco e il concerto di Renzo Arbore con l’Orchestra italiana, è una manifestazione di grande richiamo curata nei minimi dettagli che offrirà spettacolo e grande cucina locale, portando Cittanova a diventare baricentro del divertimento e del turismo del Sud Italia. Un appuntamento imperdibile anche quest’anno, dominato dalla magia di suoni, colori e sapori nella cornice incantevole del ‘ristorante sotto le stelle’ allestito nel suggestivo centro della città.