Festeggiamenti a Hong Kong per British Airways
Per gli 80 anni dei voli verso Hong Kong shooting per le strade della città, passerella di vip in divisa vintage e mostra all'università
11 Aprile 2016 - 10:07 | di Redazione
di Daniela Bonanno Conti – In occasione dei festeggiamenti di British Airways per l’ottantesimo anniversario dei voli verso Hong Kong, si è svolto lungo le strade della città, un particolare shooting fotografico e una passerella di moda di vip.
Gandy in divisa da pilota e hostess in uniformi vintage
Il bellissimo modello britannico David Gandy ha indossato una divisa da pilota degli anni venti, posando insieme al personale di bordo, mentre le supermodel Imogen Waterhouse e la modella e attrice Lizzy Jagger hanno deliziato il pubblico con le uniformi vintage delle hostess.
Il modello britannico David Gandy, conosciuto soprattutto per essere stato uno in passato, una delle icone sexy e punto di riferimento maschile per gli stilisti Dolce Gabbana si è detto molto contento di trovarsi a Hong Kong in questa data che segna un momento epocale per British Airways .
La mostra “British Airways HK80” all’università
Prendere parte allo shooting che l’ha messo nelle vesti di un vero pilota lungo le strade di Hong Kong è stato sicuramente il momento più emozionante del suo viaggio. Dandy ha dichiarato che è stato affascinante vedere come è cambiata la moda delle uniformi di bordo nel corso degli anni in cui la British Airways ha percorso questa rotta. Per l’occasione, sono stati creati dei cocktail ad hoc e all’università di Hong Kong è stata realizzata una mostra temporanea dal titolo: “British Airways HK80”. In mostra, si possono ammirare i più significativi modelli dei velivoli che hanno percorso questa rotta in tutti questi anni e assistere alla proiezione di un breve filmato che omaggia la compagnia area ripercorrendone la storia, in occasione dell’anniversario.
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