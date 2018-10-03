Il Festival ‘Miti contemporanei’ torna con una nuova edizione
Mercoledì 10 ottobre alla Cittadella Regionale la presentazione della VII edizione del festival della Compagnia Scena Nuda, dal 19 al 30 novembre tra Reggio e provincia
03 Ottobre 2018 - 15:59 | di Eva Curatola
Si svolgerà mercoledì 10 ottobre, alle ore 12, presso la Sala Turchese della Cittadella Regionale, a Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione della VII edizione del Festival “Miti Contemporanei”. Il Festival, ideato e organizzato dalla Compagnia “Scena Nuda”, diretta da Teresa Timpano, si terrà tra Reggio Calabria ed alcuni tra i siti archeologici ed i luoghi più suggestivi e culturalmente rilevanti della provincia reggina, dal 19 al 30 novembre 2018.
Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato anche il programma di “AltriLuoghiFestival”: dopo il successo della prima edizione, torna il progetto che prevede una serie di iniziative e performance che coinvolgeranno le associazioni e gli istituti culturali reggini e che condurrà alla scoperta dei temi che connoteranno “Miti contemporanei”.
Alla conferenza stampa interverranno: l’assessore regionale alle attività culturali, Maria Francesca Corigliano; l’assessore al patrimonio storico-artistico-archeologico-paesaggistico del Comune di Reggio Calabria, Irene Calabrò; il direttore artistico del Festival “Miti Contemporanei”, Teresa Timpano; il direttore organizzativo del Festival, Roberta Smeriglio.
Modererà l’incontro la giornalista Paola Abenavoli.
È prevista, inoltre, la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che aderiscono sia a “Miti Contemporanei” che ad “AltriLuoghiFestival” .
Fonte: Ufficio stampa Festival “Miti Contemporanei” – Paola Abenavoli
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